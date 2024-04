¿Quieres un pedazo de historia? Se venden objetos del Tropicana

Las puertas principales del Tropicana ni siquiera se han cerrado todavía, pero los compradores interesados pueden comprar puertas de teatro, juegos de comedor y otras piezas del resort.

Los vendedores de liquidación del resort operado por Bally’s que cierra el martes han comenzado a listar los artículos sobrantes de la propiedad. International Content Liquidations, un liquidador con sede en Dayton, Ohio, está vendiendo artículos de aproximadamente 1,800 habitaciones y suites de hotel, alrededor de una docena de establecimientos de comida y bebida y la piscina y el centro de conferencias del resort.

Los compradores interesados también pueden ver lo que está disponible a través de tours de video en el canal de YouTube del liquidador.

El liquidador también está vendiendo las puertas del teatro Tropicana, hechas de un material de cocodrilo rojo, por 25 mil dólares, según un anuncio de Facebook Marketplace. Un asiento del interior del teatro se vende por 900 dólares.

No es tan fácil como ir al hotel a comprar un artículo, y no está claro si habrá un evento público. Las ventas requieren una cita privada. Los representantes de Liquidation no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Un representante de Bally’s dirigió las consultas al liquidador.