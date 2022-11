Posible desplazamiento de humedad el jueves por la mañana en Las Vegas

Es posible que las carreteras estén húmedas en el valle de Las Vegas, tal vez durante el desplazamiento matutino del jueves 3 de noviembre de 2022, según el Servicio Meteorológico Nacional. Otra tormenta eléctrica se mueve a través del valle dejando caer la lluvia el jueves, 4 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El clima invernal estaba invadiendo el valle de Las Vegas gran parte del miércoles, quizá listo para estar húmedo por la mañana.

Se pronostica una mínima de 41° F para el jueves temprano en Las Vegas. También un 50 por ciento de probabilidad de lluvia, tal vez comenzando antes del amanecer y a la hora pico.

“Podría empezar antes de la hora de ir a trabajar y eso es mejor porque la gente va más despacio en lugar de encontrarse con la lluvia de camino al trabajo”, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Trevor Boucher.

Some rain showers are expected for the morning commute on Thursday in the #LasVegas Valley. This may produce some slick roads and cause some slow downs. Be careful if on the roadways and allow for a little extra time. #nvwx pic.twitter.com/ag8GoXGWQU — NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 2, 2022

La máxima del día estará cerca de los 57° y los vientos de nueve a 15 mph podrían alcanzar las 23 mph.

Un pronóstico anterior de nieve en Spring Mountains para el jueves, fue eliminado la noche del miércoles.

El viernes será soleado, con una máxima cercana a los 62°. Los vientos del norte-noroeste de seis a 11 mph se convertirán en vientos de noreste por la tarde.

El sábado debería estar despejado con una máxima cercana a los 67°. El domingo alcanzará una máxima de 70°.

El invierno se acerca

Las condiciones de humedad crearon condiciones de carreteras resbaladizas en el sur de California, y la oficina del Servicio Meteorológico de Reno reportó ocho pulgadas de nieve en la orilla oeste del Lago Tahoe.

La nieve estaba cayendo el miércoles a nivel de seis mil pies en el Condado Lincoln.

A medida que el frente frío se movía hacia el sur, la nieve estaba cayendo en el centro y el sur de Utah el miércoles. Se esperaba que las condiciones de viaje empeoraran el jueves.

Planning to head north on Interstate 15 into Utah? Expect winter driving conditions and check road conditions before heading out!

❄️⚠️ https://t.co/WXFKgimbos — NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 3, 2022

Se pronosticaron temperaturas de 25° a 28° en St. George y Zion National Park para la mañana del jueves.

Se emitieron alertas de heladas para el noroeste de Arizona para la noche del jueves y la mañana del viernes. Se espera que Kingman reciba una helada, dijo Boucher.

A Freeze Watch has been issued for portions of southern Mohave County, including #Kingman for Thursday night and Friday morning. This is the first freeze of the season and temperatures are expected to be in the upper 20s to lower 30s. #azwx pic.twitter.com/QyZN1wNPKm — NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 2, 2022

Condiciones de California

La primera tormenta significativa de la temporada en California trajo lluvia a la mitad sur del estado el miércoles, pero las condiciones invernales persistieron en la Sierra Nevada después de una noche con nevadas.

El Servicio Meteorológico dijo que las advertencias de tormenta invernal seguirían vigentes durante todo el día en las montañas del norte de California, donde las condiciones de las carreteras provocaron trompos y choques después de que el potente frente frío se desplazara el martes. Las autoridades les pidieron a los automovilistas revisar las cadenas de control.

Las precipitaciones en el sur de California fueron en general escasas, pero se emitieron alertas de tiempo invernal para las montañas de la región hasta la mañana del jueves. Los meteorólogos dijeron que los niveles de nieve podrían descender a elevaciones tan bajas como 2,500 pies ya que el aire frío de Canadá entró en la región.