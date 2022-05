Poetisa de 25 años fallecida en accidente de Summerlin recordada como “dulce y cariñosa”

Jaedah Sherman (Cortesía de Leslie Sherman).

Jaedah Sherman, delante a la izquierda, con su madre, Leslie Sherman, a la derecha, y sus hermanos pequeños, Elijah Aoun y Ella Aoun, detrás a la izquierda y a la derecha. (Cortesía de Leslie Sherman)

Foto sin fecha de Jaedah Sherman, a la izquierda, su madre Leslie Sherman y su hermano Zane Sherman. (Cortesía de Leslie Sherman)

Jaedah Sherman (Courtesy Leslie Sherman).

Una fila frente a la funeraria del noroeste del valle empezó a formarse una media hora antes de que empezara la ceremonia por Jaedah Sherman.

Una vez que se abrieron las puertas, en una marcha lenta, cada uno de los dolientes fue directamente a abrazar a la familia de la víctima del accidente del 3 de abril.

La madre de Sherman, Leslie, le dijo al Las Vegas Review-Journal que la efusión de amor parecía no tener fin.

“No sé si voy a superar esto”, recordó la madre.

Los Sherman, que tienen una casa en Las Vegas, pero viven en Hawái, habían calculado que asistirían unas pocas docenas de personas, pero se presentaron más de 300.

Leslie Sherman sabía que su hija era querida, pero no hasta qué punto.

En un Starbucks de Poipu (Hawái), donde Jaedah Sherman trabajaba hasta hace un par de meses antes de volver a Las Vegas, la tienda se cerró a los clientes mientras 16 empleados veían una transmisión en vivo del funeral.

Ramos de flores y la foto de Sherman adornaban una de las mesas de la cafetería.

Murió después de que su auto se estrellara contra un desnivel en Summerlin. La velocidad contribuyó al accidente, y la policía dijo el jueves que se estaba investigando.

Sherman, descrita como una poetisa intelectualmente curiosa y amante de la moda boho y de Disney, tenía 25 años.

Fue una de las 46 personas que murieron en las carreteras patrulladas por la Policía Metropolitana en 2022, hasta el jueves. Los datos comparativos más recientes de la policía de Las Vegas, que finalizan el 8 de abril, muestran un aumento del 29 por ciento de víctimas mortales en lo que va de año.

Una niña increíble

La historia de madre e hija comenzó cuatro meses después de la concepción.

Leslie Sherman había intentado quedarse embarazada en repetidas ocasiones antes de que ella y su entonces esposo decidieran adoptar.

La madre recuerda haber estado presente cuando la madre biológica de Jaedah descubrió su sexo, y luego cuando dio a luz.

“Llevaba mucho tiempo queriendo ser madre, y ella fue el mayor regalo y mi mayor deseo”, dijo Sherman, con la voz quebrada durante una entrevista.

Leslie Sherman adoptó un niño, Zane, poco después, y tuvo otros dos hijos con su actual esposo más adelante, Elijah y Ella, de seis años.

“Por favor, deja de llorar”, le dijo su hijo Elijah, de ocho años, antes de que se abrazaran.

Jaedah Sherman era una niña curiosa, que leyó y aprendió a escribir muy pronto.

“Siempre fue una niña dulce y cariñosa y tenía montones de amigos y todos la querían”, dijo la madre.

Jaedah Sherman terminó la escuela hebrea y recibió el bat mitzvah a los 13 años. Sus padres le inculcaron el crecimiento personal y la responsabilidad, y destacó en todo lo que emprendió, desde las tareas menores en el trabajo hasta su escritura.

Era sensible al estado del mundo, y “las cosas le importaban”, dijo su madre, añadiendo que se preocupaba y defendía a los más desfavorecidos. No tenía miedo de llamar la atención sobre las injusticias cuando las veía.

Durante un viaje a Francia hace unos años, mientras su madre quería ver el cuadro de la Mona Lisa, Jaedah Sherman quería asimilarlo todo en el Louvre, aprendiendo cada pequeño detalle sobre los artistas y las exposiciones. Convenció a su madre para que visitara las Catacumbas de París.

Después de haber vivido en Los Ángeles y brevemente en Hawái, Jaedah Sherman había vuelto a instalarse en el valle y volvió a dedicar sus esfuerzos a escribir sobre el dolor, el crecimiento y el amor.

“Recuerdo tus besos… dulces como la miel”, escribió en su cuenta de Instagram de poesía con más de dos mil seguidores.

Leslie Sherman estaba en Las Vegas la semana anterior al accidente.

Ella y sus dos hijos adultos repasaron fotos antiguas. “Y se reían de los peinados y la ropa, y de si alguien estaba guapo o no”, dijo la madre.

Leslie Sherman voló de vuelta a Hawái un jueves.

El domingo siguiente, recibió una llamada de la oficina forense del Condado Clark: “¿Conoces a Jaedah?”

“No podía dejar de gritar”, recordó.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras calculó 31,720 muertes en Estados Unidos hasta septiembre del año pasado. La mayoría de la gente solo escucha hablar de las muertes en los medios de comunicación.

“Es lo único que he dicho una y otra vez, y en realidad no es una afirmación justa para ninguna otra madre”, dijo Leslie Sherman. “Pero dije: ‘esto no me pasa a mí, esto no le pasa a nuestra familia, esto es lo que se ve en la televisión, o lo que escuchas que le pasa a alguien que realmente no conoces’”.

Después de que el féretro marrón miel de Jaedah Sherman fuera bajado bajo tierra, los seres queridos agarraron puños de tierra y los arrojaron encima.

En la fe judía, dijo la madre, “creemos que naces de la tierra y vuelves a la tierra”.

“No sé si alguna vez se supera la pérdida de tu hija”, dijo. “La veo en todas partes, en todo lo que hago”.

Leslie Sherman se ha encontrado escuchando música que antes no habría escuchado, como la del músico favorito de su hija, Kacey Musgraves.

“Puede que la persona no esté físicamente”, dijo, “pero puedes mantenerla un poco viva a tu alrededor”.