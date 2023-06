¡Para! No te estaciones al revés en el estacionamiento del aeropuerto Harry Reid

Los funcionarios del Aeropuerto Internacional Harry Reid están advirtiéndoles a los visitantes que no maniobren hacia atrás para estacionarse en los espacios de estacionamiento.

El aeropuerto tuiteó el miércoles que los vehículos que maniobren hacia atrás en los lugares serán multados, y que los visitantes deben estacionarse de manera que su placa trasera sea visible.

🅿️ARKING REMINDER❗️: Pull FORWARD into parking spaces so the back license plate is visible. That means NO BACKING IN! Vehicles parked incorrectly will be cited. pic.twitter.com/9zZMsSPI1m

— Harry Reid International Airport (@LASairport) June 21, 2023