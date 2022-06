Pagarás más por habitaciones de hotel en el Strip el 4 de julio

Gente camina por el Strip frente a Treasure Island en Las Vegas en julio de 2020. (Las Vegas Review-Journal)

Turistas cruzan Las Vegas Boulevard cerca del Bellagio en julio de 2020 en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Las tarifas de las habitaciones para el fin de semana del Día de la Independencia de este año son un 60 por ciento más altas que el índice promedio diario de julio de 2021.

Una encuesta sobre las tarifas de las habitaciones del 2 al 5 de julio realizada el martes indicó que el precio promedio de una habitación de hotel en Las Vegas para el fin de semana del 4 de julio es de 201.92 dólares por noche.

El aumento de las tarifas de las habitaciones de hotel coincide con un estudio de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamientos (AHLA, por su sigla en inglés) según el cual los estadounidenses son más conscientes de la inflación y del aumento de los precios de la gasolina a la hora de tomar decisiones de viaje.

La AHLA indicó que el 4 de julio es la fiesta de verano en la que se espera que la mayoría de la gente viaje, con un 32 por ciento, frente al 25 por ciento del Memorial Day y el 27 por ciento del Labor Day.

El Review-Journal estudió los precios de 83 establecimientos que figuran en hotels.com para las noches del sábado, domingo y lunes de ese fin de semana festivo. El 4 de julio cae en lunes este año, y se prevé que los viajeros que vengan a la ciudad aprovechen ese día que es feriado.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas reportó que el índice promedio diario de las habitaciones en el mes de julio de 2021 fue de 127.90 dólares por noche. Ese mes dio el pistoletazo de salida a lo que se convertiría en un aumento constante de las tarifas de las habitaciones de hotel que ha continuado hasta abril. Las tarifas de abril, 177.12 dólares por noche, fueron las más altas registradas en el sur de Nevada.

Todavía hay ofertas

Los establecimientos individuales monitorean regularmente la oferta y la demanda, por lo que las tarifas para el 4 de julio podrían aumentar o disminuir, según las perspectivas de visitas.

Entre los 83 establecimientos encuestados, nueve tenían tarifas por debajo de los 100 dólares la noche, siendo la más baja de 48 dólares ofrecida por el Days Inn Wild Wild West de Tropicana Avenue.

Entre otros establecimientos de menos de 100 dólares por noche estaban Circus Circus, Rio, El Cortez y los dos establecimientos de Arizona Charlies.

Algunos complejos de lujo ofrecían tarifas de más de 400 dólares por noche. La más alta: las Signature Suites de dos habitaciones del MGM Grand, que costaban 659 dólares por noche.

Otras habitaciones de gama alta que se venden por más de 400 dólares la noche son las de The Venetian y Palazzo, Wynn y Encore Las Vegas, The Cosmopolitan of Las Vegas, Four Seasons y Nobu at Caesars Palace.

En el estudio realizado a finales de mayo, la AHLA dijo que la inflación y los precios de la gasolina influirán más en las decisiones de viaje que el COVID-19.

“Nuevo set de desafíos”

En la encuesta realizada a 2,210 adultos, la AHLA dijo que la mayoría de los viajeros dicen que probablemente harán menos viajes de ocio y más cortos debido a los actuales precios de la gasolina. Entre los encuestados, el 44 por ciento dijo que es probable que posponga los viajes, mientras que el 33 por ciento dijo que es probable que los cancele sin tener planes de reprogramarlos. Un total del 82 por ciento dijo que los precios de la gasolina tendrán al menos algún impacto en sus destinos de viaje.

“La pandemia ha infundido en la mayoría de la gente un mayor aprecio por los viajes, y eso se refleja en los planes que los estadounidenses están haciendo para salir este verano”, dijo Chip Rogers, presidente y director ejecutivo de la AHLA.

“Pero al igual que el impacto negativo del COVID sobre los viajes está empezando a disminuir, está surgiendo un nuevo set de desafíos en forma de inflación histórica y precios de la gasolina que alcanzan niveles récord. Estaremos muy atentos a estas cuestiones e instaremos al Congreso y a la administración a que hagan lo mismo para ayudar a garantizar que no repercutan negativamente en la recuperación continuada de los hoteles”.

Otros detalles de la encuesta de la AHLA

– El 90 por ciento dice que los precios de la gasolina son un factor a tener en cuenta a la hora de decidir si viajar en los próximos tres meses (el 50 por ciento una consideración “importante”, el 23 por ciento una consideración “moderada”, el 17 por ciento una consideración “leve” y el 10 por ciento ninguna consideración.

– El 78 por ciento dice que las tasas de infección por COVID-19 son una consideración a la hora de decidir si viaja este verano.

– El 60 por ciento dice que es probable que tome más vacaciones este año en comparación con el 2020-21.