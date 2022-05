Orden de arresto de Nevada ayuda a reunir a adolescente desaparecido de California con su familia

Connerjack Oswalt.

Connerjack Oswalt aparece en las capturas de pantalla de la cámara corporal de la Oficina del Alguacil del Condado Summit. (Oficina del alguacil del Condado Summit)

La búsqueda de un adolescente autista que desapareció en California durante un año llegó a su fin la semana pasada, gracias en parte a una orden de arresto emitida en Goodsprings.

Connerjack Oswalt, que ahora tiene 19 años, desapareció de su casa en Clearlake, California, en septiembre de 2019.

“Nunca dejé de buscarlo. No hubo un solo día en que no lo buscara, de alguna forma u otra”, le dijo la madre de Oswalt, Suzanne Flint, a The Associated Press.

Poco después de las 5 a.m. del 9 de abril, casi tres años después de la desaparición de Oswalt, los agentes de la oficina del alguacil del Condado Summit, en Utah, encontraron a un hombre no identificado frente a una tienda de la zona de Park City. El teniente del alguacil Andrew Wright dijo que los agentes convencieron al hombre para que subiera a su auto patrulla.

“Tenía frío y temblaba. Era una mañana muy helada”, le dijo Wright al Las Vegas Review-Journal el lunes. “Se ofrecieron a meterlo en su vehículo patrulla. Fue simplemente un gesto amable para ayudarle a entrar en calor”.

Dentro de la patrulla, los agentes convencieron al hombre de que les diera su huella dactilar, que luego insertaron en una base de datos policial, dijo Wright. Los agentes averiguaron que el hombre era buscado en Goodsprings con el nombre de “Conner Oswald”, acusado de haber intentado agredir con una piedra a un agente de la Nevada Highway Patrol en la carretera interestatal 15 en octubre.

Una búsqueda en internet realizada por un agente determinó que “Oswald” era realmente Oswalt, y el hombre desaparecido se reunió con su familia.

“Resultó ser un encuentro muy milagroso”, dijo Wright.

Encuentro en la I-15

Es un misterio exactamente qué hizo Oswalt y cómo sobrevivió desde su desaparición. Lo que sí se sabe es que un agente lo encontró el 19 de octubre de 2021, a las 2:21 p.m., en el arcén derecho de los carriles en dirección norte de la I-15, cerca de Goodsprings, según el reporte de arresto redactado por el agente Chris French.

“Me preocupó el bienestar del sujeto porque caminaba cerca de la línea de niebla blanca y parecía ajeno a su entorno”, escribió French en el reporte.

French se detuvo e intentó ponerse en contacto con el hombre que más tarde se identificó como Oswalt. French dijo que Oswalt siguió alejándose de él.

“El sujeto parecía estar angustiado y enfadado y parecía estar en algún tipo de crisis”, escribió el policía. “Su comportamiento era el de una persona incapaz de cuidar de sí misma o de proporcionarse un refugio adecuado”.

French dijo que parecía que Oswalt estaba empezando a llorar, pero luego adoptó una postura que indicaba que quería peler contra el policía. French le advirtió a Oswalt que usaría su pistola eléctrica si era necesario, pero Oswalt ignoró las órdenes del policía, dijo French. Entonces, Oswalt se agachó, tomó una piedra grande y me lanzó “la piedra a la cabeza sin que me diera cuenta”, dijo French.

French dijo que usó la pistola paralizante contra Oswalt con poco efecto. French sacó brevemente su arma de fuego, pero pudo detener a Oswalt ordenándole que se tirara al suelo. Otro policía también ayudó a esposar a Oswalt y se llamó a una ambulancia para que lo revisaran.

Fichado como un desconocido

Oswalt le dio al policía tres nombres diferentes: Conner Jack, Conner Stray y Conner Oswalt con dos fechas de nacimiento diferentes. Las autoridades no pudieron verificar inmediatamente su identidad. Posteriormente fue fichado en el Centro de Detención del Condado Clark como “John Doe” (Desconocido) por cargos de agresión a una persona protegida por la ley e intento de agresión. Se le acusó con el nombre de “Conner Oswald”, según los registros del Tribunal de Justicia de Goodsprings.

Aunque se había denunciado la desaparición de Oswalt en California, esto no habría aparecido cuando Oswalt fue fichado en la cárcel del sur de Nevada, a menos que sus huellas dactilares se hubieran introducido en una base de datos policial cuando se denunció inicialmente su desaparición, dijo el portavoz de la policía de Las Vegas, Larry Hadfield.

Wright dijo que parece que no había huellas dactilares archivadas en las bases de datos policiales del caso de desaparición de California porque las autoridades del Condado Summit solo obtuvieron una coincidencia con el arresto y la orden de detención de “Conner Oswald” en el Condado Clark.

Los registros judiciales indican que las autoridades de Goodsprings vieron rápidamente que había problemas de salud mental en la acusación de Oswalt.

La defensora pública del Condado Clark, Shannon Phenix, notificó al tribunal que su cliente no parecía entender los cargos, que era incapaz de mostrar un comportamiento adecuado en la sala o de proporcionar información relevante a su abogado.

Oswalt fue enviado a Lakes Crossing, en Sparks, donde se examina a los acusados con problemas mentales para determinar si son competentes para ser juzgados.

Oswalt se declaró sin oposición a dos delitos menores de agresión. Una declaración de no oposición no supone una admisión de culpabilidad, sino que reconoce que es probable un veredicto de culpabilidad si el caso fuera a juicio.

Se ordenó a Oswalt que pagara una multa de 500 dólares o que realizara 50 horas de servicios comunitarios con una condena de seis meses de cárcel en suspenso. El 8 de febrero el tribunal supo que Oswalt no se había puesto en contacto con su abogada. El 22 de febrero se emitió una orden de arresto en Goodsprings.

“Ni un ojo seco en la sala”

Wright dijo que antes del encuentro de los agentes del Condado Summit con Oswalt fuera de la tienda, las fuerzas del orden tuvieron múltiples encuentros con Oswalt. Ciudadanos preocupados llamaron repetidamente a la oficina del alguacil para reportar a un desamparado que empujaba un carrito de compras en una zona en la que las temperaturas nocturnas caen regularmente por debajo del punto de congelación.

“Cada una de esas veces nuestros ayudantes fueron y se pusieron en contacto con él”, dijo Wright. “Se mostró reacio a dar cualquier información, pero nuestros ayudantes no tenían ningún motivo para presionarlo para obtener más información sobre su identidad, porque no estaba infringiendo la ley”.

Wright dijo que los agentes ofrecieron repetidamente ayuda al hombre no identificado, pero “todo lo que le ofrecimos lo rechazó. Dijo que estaba bien”.

Después de llevar a Oswalt a una patrulla para que se calentara fuera de la tienda -y después de que la policía se diera cuenta de que se le buscaba con el nombre de “Conner Oswald” en el Condado Clark-, un despachador comenzó a buscar en internet los registros del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados.

“A las dieciséis páginas se encontró con el nombre Connerjack Oswalt con una t”, dijo Wright. “Observaron la foto del folleto de persona desaparecida, por supuesto que lo tienen, están interactuando con él, y dijeron: ‘Dios mío, creemos que es él’”.

Entonces se avisó a la familia de Oswalt.

“Nuestros ayudantes se reunieron con el padrastro y el abuelo, les mostraron algunas fotos y tuvimos a la madre al teléfono”, dijo Wright. “Una reunión bastante emotiva con nuestros ayudantes. No hubo ni un ojo seco en la sala”.

Oswalt fue llevado a un hospital y se reunió con su familia, dijo Wright, pero Oswalt no quiso ir a casa con ellos. Las autoridades locales de Utah están proporcionando recursos a Oswalt y a sus seres queridos.

“Una de nuestras trabajadoras sociales locales de extensión de crisis ha sido básicamente un enlace entre los trabajadores de atención médica y la familia”, dijo Wright.

Wright dijo que los agentes del lugar se sintieron honrados de intentar conseguir ayuda para Oswalt.

“Estamos contentos de que hayan encontrado a Connerjack con vida”, dijo.