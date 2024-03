Nevada tiene 12 mil reclamaciones de desempleo en apelación

El Centro del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación del Estado de Nevada es fotografiado, el jueves 12 de noviembre de 2020, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Han pasado cuatro años desde que la pandemia de COVID-19 abrumó las oficinas de seguros de desempleo de Nevada, pero los efectos del alto desempleo y un sistema saturado todavía lo resienten los solicitantes que presentaron reclamaciones mucho después de que se levantaron los confinamientos.

Laurie Jones, habitante de North Las Vegas, dijo que a su esposo lo despidieron de su trabajo en un almacén en mayo pasado, pero le negaron alrededor de 6,400 dólares en beneficios porque su empleador dijo que fue despedido por causa justificada. Jones y su esposo impugnaron de inmediato la determinación y tuvieron que esperar hasta febrero, aproximadamente 10 meses después de perder su trabajo, para tener la oportunidad de argumentar su caso.

“Es difícil. Yo lo sostengo en este momento”, dijo Jones sobre el impacto del retraso que sufre la pareja. “Esos seis mil dólares lo habrían ayudado a mantenerse al día con sus facturas, pero no creo que les importe”.

Según datos estatales compartidos con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos el estado tiene uno de los atrasos más largos en apelaciones de seguro de desempleo en la nación, con una duración promedio de caso pendiente de aproximadamente 432 días hasta enero. Es el cuarto más alto en la nación, detrás de Alabama, Georgia y Virginia, y el más alto en el oeste de Estados Unidos.

Ese mismo conjunto de datos muestra que hay alrededor de 10,600 casos de apelación incompletos, pero el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR) de Nevada dijo a fines de febrero que había alrededor de 12 mil casos esperando en la fila.

Meses de espera

El estado dijo que los largos retrasos son el resultado del impacto de la pandemia de COVID-19 en el sistema de desempleo. El DETR fue inundado con un número sin precedentes de reclamos de desempleo cuando la tasa de desempleo del estado se disparó en los primeros confinamientos y alcanzó un pico del 30.6 por ciento en abril de 2020.

Añadiendo presión sobre el sistema estuvo el lanzamiento de nuevos programas relacionados con la pandemia, como la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) para trabajadores por cuenta propia. Pero en 2022, Nevada determinó que había pagado demasiado en beneficios de desempleo y solicitó a 150 mil habitantes de Nevada que devolvieran el dinero.

Aquellas personas que apelaron las notificaciones de pago excesivo enfrentaron su propio largo retraso en 2023. Ahora, el DETR dijo que sus apelaciones de la PUA están completadas, y se está enfocando en despejar el atraso de reclamaciones tradicionales de seguro de desempleo.

“Si piensas en esto como una ola que entra y sale, las apelaciones son la última parte de la ola”, dijo el director Christopher Sewell. “Estamos lidiando con eso y el DETR volverá a la normalidad para todas sus operaciones de UI en algún momento de este año”.

Sewell dijo que esta ola de retrasos provino de su decisión de que el departamento se centrara en despejar los atrasos en la adjudicación, la primera aprobación o negación de una reclamación, y las apelaciones relacionadas con la PUA para que no impactaran aún más al departamento de apelaciones. Aproximadamente el 55 por ciento de los casos de apelaciones pendientes tenían más de 360 días de antigüedad, según los datos de enero del Departamento de Trabajo.

El departamento ha programado o está preparando la programación de la mayoría de las apelaciones, dijo Sewell. Alrededor de 1,500 de los aproximadamente 12 mil casos apelados estimados han tenido sus audiencias, pero las decisiones aún deben ser escritas.

“La razón por la cual hay un atraso en el seguro de desempleo es que queríamos asegurarnos de que la PUA se completara, así que pusimos muchos recursos en eso”, dijo. “Si me hubiera concentrado en las apelaciones, entonces hubiera estado robando a Peter para pagarle a Paul, por así decirlo. No queríamos que la gente estuviera sentada diciendo: ‘¿Qué está pasando? No he escuchado de ellos en dos años’”.

Pero algunos nevadenses dicen que la planificación no está llegando lo suficientemente rápido y las largas esperas están causando estrés. Lisa Sensabaugh, habitante de Las Vegas, dijo que la despidieron de su trabajo en servicios comerciales en octubre. Su empleador dijo que fue por no presentarse y no avisar, pero ella disputa el argumento de que no notificó a su supervisor.

Sensabaugh dijo que apeló la negación de beneficios, pero no tuvo comunicación del departamento durante alrededor tres meses.

Cuando habló con un empleado del DETR por teléfono, le dijeron que la espera podría prolongarse hasta 2025.

“No tengo dinero para contratar a un abogado, simplemente tengo que esperar”, dijo Sensabaugh. “Solo quiero que proporcionen información veraz. Si tienen realmente un año y medio de retraso y no hay fin a la vista, entonces díganlo. Dan falsas esperanzas a las personas”.

Cambios en el DETR

Sewell dijo que las reclamaciones están programadas hasta fin de año, pero espera completarlas en seis a ocho meses. Dirigió equipos que despejaron los atrasos en la adjudicación y en la PUA para trabajar en casos de apelación, agregando posiciones intermedias y está considerando el uso de tecnología de transcripción para avanzar más rápido a través de los 12 mil casos.

El DETR también está trabajando en un proyecto de modernización de su sistema de seguro de desempleo. La Legislatura de Nevada aprobó una revisión de 72 millones de dólares del sistema del estado; el lado de autoservicio para empleadores se implementó a mediados de febrero.

Se anima a los empleadores a iniciar sesión en el nuevo sistema antes de que deban presentar la información fiscal en abril.

Los nevadenses que presenten reclamaciones de seguro de desempleo no verán cambios en su lado del portal hasta aproximadamente el verano de 2025, cuando se implemente la segunda fase.

El nuevo sistema es similar a Windows, lo que lo hace familiar para muchas empresas y trabajadores, dijo Sewell. Está basado en la nube, con menos puntos de contacto humanos y más automatización para acelerar los procesos.

“El viejo sistema era el viejo sistema”, dijo Sewell. “Y creo que todos durante la pandemia sintieron sus insuficiencias”.