‘Nada de esto tenía que ocurrir’: familia muere en accidente, otra tiene suerte de estar viva

Piper Woodworth, de seis años, y su hermana Paige, de ocho, antes de una cita médica en el University Medical Center de Las Vegas el viernes 9 de diciembre de 2022. Las niñas, que sobrevivieron a un accidente mortal en Goldfield el mes pasado, deben ir desde su casa en Tonopah a Las Vegas para todas sus citas médicas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Jaimie Woodworth con sus hijas Paige, de ocho años, y Piper, de seis, antes de una cita médica en el University Medical Center de Las Vegas el viernes 9 de diciembre de 2022. Las niñas, que sobrevivieron a un accidente mortal en Goldfield el mes pasado, deben ir desde su casa en Tonopah hasta Las Vegas para todas sus citas médicas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Paige Woodworth, de ocho años, muestra dónde le insertaron varillas de metal en el brazo antes de una cita médica en University Medical Center en Las Vegas el viernes 9 de diciembre de 2022. Paige y su hermana Piper, de seis años, que sobrevivieron a un accidente mortal en Goldfield el mes pasado, deben ir desde su casa en Tonopah hasta Las Vegas para sus citas médicas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Paige Woodworth, de ocho años, muestra una radiografía donde se insertaron varillas de metal en su brazo antes de una cita médica en University Medical Center en Las Vegas el viernes 9 de diciembre de 2022. Paige y su hermana Piper, de seis años, que sobrevivieron a un accidente mortal en Goldfield el mes pasado, deben ir desde su casa en Tonopah hasta Las Vegas para sus citas médicas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Jaimie Woodworth, residente de Tonopah, conduce tres horas hasta Las Vegas cada dos semanas para recibir atención médica para sus dos hijas.

Entre el dinero de la gasolina, tener que dormir en el valle y las cuentas médicas, a Woodworth le preocupa que la Navidad de sus hijas quede obsoleta.

Pero mientras visitaba el University Medical Center (UMC) el viernes, Woodworth dijo que está agradecida de que sus hijas sigan vivas después de que un choque frontal en Goldfield el mes pasado dejara a Paige, de ocho años, con puntos de sutura y dos varillas en el húmero, y a Piper, de seis, con costillas rotas y contusiones en el cuello y el abdomen provocadas por el cinturón de seguridad.

La mañana del 12 de noviembre, según la policía, Carlma Subero-Hardin, de 53 años, conducía su camioneta Ram en sentido contrario por la U.S. Highway 95 y chocó contra otra camioneta.

Subero-Hardin, sus hijas Dori, de 17 años, y Ocean, de 12, y su prima Nadine Ramnarine, de 38, murieron en el accidente.

“Pudo haberse evitado”, dijo Jaimie Woodworth en una entrevista a principios de este mes. “Nada de esto tenía que ocurrir. Es desgarrador. Casi pierdo a toda mi familia en un día también porque estaba cansada o no prestaba atención o cualquiera de las cosas, no estaba familiarizada con la zona en la oscuridad”.

Las niñas Woodworth iban en el asiento trasero, mientras su padre, Brice Woodworth, conducía y la novia de su padre se sentaba en el asiento del copiloto. La hija de la novia se sentó entre Paige y Piper Woodworth en el asiento trasero.

Las cinco personas que viajaban en su camioneta fueron hospitalizadas. Jaimie Woodworth atribuye a un residente y amigo de la familia desde hace mucho tiempo, Lenny Siri, el haber salvado a su familia en el lugar de los hechos. Usó una grúa para retirar el camión en llamas antes de que su exesposo quedara atrapado.

“Estoy convencida de que todos los ocupantes de ambos vehículos estarían muertos si él no hubiera estado allí”, afirma. “Pateó la ventanilla, sacó a mis hijas y a la novia de Brice… El hombre salvó a mis bebés, no tengo ninguna duda”.

Aquella mañana, Brice Woodworth llevaba a su familia a cazar cerca de Goldfield Summit, una zona que la familia visitaba con frecuencia. Su exesposa llegó menos de treinta minutos después del accidente, pero ya no quedaban ambulancias para atender a las tres niñas heridas.

Un médico que estaba en un atasco la ayudó a estabilizar a las niñas para que Woodworth pudiera llevarlas al University Medical Center.

“El médico nos dio permiso y me ayudó a subir a las tres niñas a mi auto para llevarlas a traumatología del UMC”, dijo Woodworth. “Es el viaje más aterrador que he tenido que hacer en toda mi vida, tener que mantener a tus bebés conscientes y mantenerlas tranquilas cuando han pasado por este horrible suceso traumático”.

Brice Woodworth sufrió fracturas en el pie, el tobillo y el talón que tardaron semanas en operarle debido a la gran hinchazón. Su novia, que no quiso ser identificada, sufrió fracturas en una pierna y en la espalda. Los médicos aún no saben si volverá a caminar.

La hija de la mujer, de nueve años, se fracturó la clavícula y sufrió una hemorragia interna.

Ahora, Piper y Paige Woodworth están inscritas en terapia. Paige Woodworth tendrá dos varillas en el brazo durante al menos seis meses, y su padre todavía no está preparado para hablar del accidente un mes después.

“No hay un cirujano ortopédico en Tonopah, ni siquiera tenemos una sala de urgencias”, dijo Woodworth. “Tenemos que pasar por ese lugar cada vez que vamos a Las Vegas. Mi hija de ocho años tiene ataques de pánico, está tan ansiosa cuando sale a la carretera”.

La menor de los Woodworth sigue siendo juguetona cuando visita Las Vegas, y Paige Woodworth muestra con orgullo las costras que le han salido en el brazo donde le insertaron las varillas. Dice que puede sentirlas claramente, aunque no recuerda el choque hasta que se despertó en urgencias.

“Estaba dormida y seguía atrapada en la camioneta de papá, luego no me acuerdo”, dijo Paige Woodworth. “Me llevaron a la camioneta del abuelo y luego mi madre me llevó al hospital. Ahora estoy bien”.