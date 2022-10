MGM Resorts dona un mdd a organización benéfica de Las Vegas

Hubo algunas sonrisas de un millón de dólares alrededor de Allegiant Stadium el jueves por la noche.

Es un hecho. El director general de MGM Resorts International, Bill Hornbuckle, causó un gran revuelo en Grant a Gift Autism Foundation-Ackerman Center (GGAF) Gala al anunciar la donación de un millón de dólares de su empresa a la causa.

En concreto, el dinero se entregará a un nuevo programa de inserción laboral, que dará oportunidades de formación y empleo en las propiedades de MGM Resorts a personas con autismo. La donación ampliará el programa durante cinco años.

The $1 million donation to @GrantAGift jobs program from @MGMResortsIntl CEO @billhornbuckle #RJNow @reviewjournal pic.twitter.com/vU7i0cKA1G

— John Katsilometes (@johnnykats) October 21, 2022