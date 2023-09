MGM Resorts dice que los cortes de suministro fueron por un ‘problema de ciberseguridad’

Trabajadores pulen la estatua del león de MGM en el exterior del MGM Grand el martes 27 de abril de 2021, en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Las máquinas de juego están fuera de servicio el lunes 11 de septiembre de 2023, tras un apagón informático en el MGM Grand de Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

Un problema de ciberseguridad ha provocado el cierre de algunos sistemas en las propiedades de MGM Resorts, informó la compañía el lunes.

“MGM Resorts identificó recientemente un problema de ciberseguridad que afecta a algunos de los sistemas de la compañía. Inmediatamente después de detectar el problema, iniciamos rápidamente una investigación con la ayuda de destacados expertos externos en ciberseguridad”, señala un comunicado de MGM Resorts International. “También notificamos a las fuerzas de seguridad y tomamos medidas rápidas para proteger nuestros sistemas y datos, incluido el cierre de ciertos sistemas”.

“Nuestra investigación está en curso y estamos trabajando diligentemente para determinar la naturaleza y el alcance del asunto”.

El corte comenzó el domingo por la noche, dijo un portavoz de MGM Resorts.

Se desconoce qué servicios, como los de reservas y juego, se han visto afectados.

Entre los hoteles de Las Vegas se encuentran MGM Grand, The Cosmopolitan of Las Vegas, Bellagio, Park MGM, Delano, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, Aria y New York-New York.