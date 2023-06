MGM prueba una nueva política que permite selfies y videos cortos en los casinos

Liinda Garisto, a la izquierda, y Esmeralda Walters posan para un selfie en el casino Hard Rock de Las Vegas en febrero de 2020. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Es bien sabido que las empresas de casinos han estado buscando formas de atraer a los jugadores más jóvenes a sus salas de juego.

Han intentado ofrecer nuevos juegos, establecer zonas especiales dentro del casino con música y un ambiente que atraiga a los más jóvenes y servir comidas y bebidas que conecten más con la Generación X, los millennials y la Generación Z que con los baby boomers y la Generación Silenciosa.

Pew Research Center reportó en 2018 que la población de la generación millennial había superado a los baby boomers, y las compañías de casinos desde entonces han estado buscando el secreto para atraer a los más jóvenes a sus propiedades. La respuesta ha sido construir vida nocturna y discotecas con piscina para al menos atraerlos con la esperanza de que la energía de un casino los atraiga a jugar.

Ahora, MGM Resorts International está probando una política para quienes parecen inseparables de sus teléfonos y las redes sociales. Se trata de una nueva política de fotografía, grabación y streaming.

“Nuestras políticas de grabación y streaming están diseñadas para mejorar la experiencia de nuestros clientes mientras juegan a las máquinas tragamonedas, juegos de mesa y póker, minimizando al mismo tiempo la interrupción de nuestros clientes y el funcionamiento normal de nuestro casino”, dice la política de MGM.

“Estamos encantados de ver el entusiasmo de nuestros jugadores mientras disfrutan de nuestras opciones de juego y nos esforzamos por ser un entorno favorable a las redes sociales. Sin embargo, somos conscientes de la privacidad y la seguridad de todos nuestros huéspedes, y nuestras políticas reflejan ese equilibrio”.

En los nueve casinos de MGM en Las Vegas – MGM Grand, Bellagio, Aria, New York-New York, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, The Cosmopolitan of Las Vegas y Park MGM – los clientes pueden tomarse selfies y grabar vídeos cortos jugando a máquinas tragamonedas, juegos de mesa y póker para uso personal. Si la política tiene éxito, la empresa podría llevarla a casinos de otras ciudades.

Obviamente, será más fácil captar contenidos en las máquinas tragamonedas, pero más difícil en los juegos de mesa, donde grabar podría desacelerar el desarrollo de las partidas.

Atrás quedaron los tiempos en que grabar en un casino estaba mal visto.

Pero la nueva política de MGM tiene restricciones, y el reto de la empresa ahora es monitorear la práctica y asegurarse de que algunos clientes no crucen la línea de lo que está permitido y lo que no.

Un representante de MGM dijo que todos los huéspedes deben tener en cuenta a los demás. Las grabaciones que perturban la experiencia de los clientes o el funcionamiento normal del casino son ejemplos de grabaciones prohibidas. Los responsables de MGM determinarán si la grabación de un cliente es perjudicial y podrán limitar o denegar las grabaciones actuales y futuras del cliente.

Los trípodes, luces u otros dispositivos de ayuda para la cámara serán demasiado perjudiciales para permitirlos.

Además, cada tipo de juego tiene sus propias reglas.

Los clientes que jueguen en máquinas tragamonedas podrán tomar fotos y breves videos de su propio juego con sus dispositivos personales. Las fotos y videos capturados deben ser solo para uso personal del invitado. La transmisión en vivo y los videos largos de tragamonedas requieren autorización previa.

A discreción y bajo la dirección del personal de juegos de mesa del casino, los clientes que jueguen a un juego de mesa podrán tomar fotos y videos cortos de sus propias manos con sus propios dispositivos personales. Del mismo modo, a discreción y bajo la dirección del personal de póker, los clientes que jueguen en una mesa de póker podrán tomar fotos solo de su propio juego con sus propios dispositivos personales. La transmisión en vivo nunca está permitida en una sala de póker.

Existe una amplia política en lo que respecta a quién aparece en una foto o video. Los clientes sólo pueden mostrarse a sí mismos, no al personal del casino ni a otros clientes, por motivos de privacidad.

Es demasiado pronto para saber hasta qué punto tendrá éxito la nueva política.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas ha tenido mucho éxito aprovechando el contenido proporcionado por los clientes y los influencers de redes sociales en sus esfuerzos por atraer más visitantes a Las Vegas a bajo costo. Por supuesto, el tipo de diversión grabada por la gente es diferente a la del piso del casino. Con la gran variedad de actividades que hay en Las Vegas, es fácil grabar y publicar imágenes desde eventos deportivos, restaurantes, atracciones turísticas y espacios públicos.

Estaremos atentos si otras empresas siguen el ejemplo de MGM y permiten algunas selfies y videos desde los pisos de los casinos de toda la ciudad.