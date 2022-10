Los precios de las habitaciones se disparan con un calendario lleno de eventos

Peatones pasan delante de Circus Circus, el jueves 20 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El Strip de Las Vegas en enero de 2022. Los hoteles y moteles de todo el Strip están preparados para cobrar un extra a los viajeros que aún no han reservado su alojamiento. (Las Vegas Review-Journal)

Los resorts del sur de Nevada esperan un montón de huéspedes este fin de semana, ya que la región da la bienvenida a un calendario lleno de eventos especiales que ocurren en y cerca del Strip.

Los viajeros de última hora, en promedio, deben esperar pagar más de 600 dólares por noche en los lugares en y cerca del Strip.

Los hoteles y moteles se están preparando para una oleada de turistas con motivo del festival “When We Were Young”, un evento musical de tres días de duración que se celebrará el sábado, el domingo y el 29 de octubre en el Las Vegas Festival Grounds. Un portavoz de When We Were Young calcula que habrá 60 mil asistentes al festival inaugural punk y emo, que traerá a grupos de principios de la década de 2000.

El esperado festival se agotó rápidamente cuando se pusieron los boletos a la venta en enero, aunque todavía se pueden adquirir en reventa. Ha llamado la atención por su cartel de estrellas, que incluye a los titulares de cartel My Chemical Romance y Paramore. También se presentarán Avril Lavigne, Jimmy Eat World, Dashboard Confessional, Pierce the Veil y A Day to Remember.

Por su parte, Panic! At the Disco se presentará en T-Mobile Arena el viernes en la noche.

Los aficionados al deporte también estarán en la ciudad. Los Golden Knights se enfrentan a los Colorado Avalanche el sábado en la noche, y los Raiders de Las Vegas reciben a los Houston Texans el domingo por la tarde, tras un fin de semana de descanso para el equipo local.

Otros eventos previstos para el fin de semana son Las Vegas Book Festival en el centro de la ciudad, Las Vegas Tattoo Show en Planet Hollywood Resort y Lionel Richie, que se presentará el viernes y el sábado en Wynn Las Vegas con su show “Lionel Richie: Back to Las Vegas”.

Precios de las habitaciones

Un estudio de los precios de las habitaciones que están en hotels.com realizado el jueves por la tarde mostró que la tarifa promedio entre 28 hoteles-resort alrededor del Strip de Las Vegas era de 646.14 dólares por noche, para una estancia de dos noches a partir del viernes.

Las tarifas pueden variar hasta el viernes.

Algunas de las tarifas más altas se observaron en The Cosmopolitan of Las Vegas, 740 dólares por noche; Caesars Palace, 749 dólares; Delano Las Vegas, 929 dólares; Wynn Las Vegas y Encore, 1,034 dólares cada uno; y 1,099 dólares por una habitación en Four Seasons.

Según la búsqueda, ningún hotel-resort de la lista de hotels.com ofrecía estancias de dos noches por menos de 350 dólares por noche. La tarifa más baja ofrecida era de 374 dólares en The Venetian.

El precio promedio diario de las habitaciones para el mes de octubre de 2021 fue de 184.65 dólares, según la investigación de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas. Ese mes incluyó otro festival de música, Electric Daisy Carnival que fue reprogramado para el otoño debido a la pandemia. El precio promedio diario de las habitaciones en octubre de 2019 fue de 146.50 dólares.

Las empresas interesadas en el sector turístico dicen que la apretada agenda del fin de semana indica la fuerza y la diversidad del calendario de eventos de Las Vegas.

Virginia Valentine, presidenta de Nevada Resorts Association, dijo que los eventos son los que hacen de Las Vegas un destino turístico internacional tan fuerte.

“Las inversiones que la industria del turismo ha hecho para construir un calendario de eventos especiales robusto y diversificado, así como la infraestructura para tener estas actividades, está manteniendo una fuerte demanda que se refleja en las tarifas de las habitaciones y los niveles de ocupación”, dijo Valentine en un comunicado. “Teniendo en cuenta todas las necesidades vitales de la comunidad que el impuesto sobre las habitaciones paga, como las escuelas públicas, el transporte y las carreteras, el estadio y los programas para que los visitantes sigan viniendo, son buenas noticias para todos en el sur de Nevada”.