Los costos de la construcción en Las Vegas siguen subiendo. ¿Volverán a la normalidad?

Comienza la construcción en el terreno para Symphony Park 2 y 3 con Auric existente al otro lado de la calle mientras la Southern Land Company celebra una ceremonia de colocación de la primera piedra para los dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Scott Frost, director ejecutivo y cofundador de Titan Brands Hospitality Group, posa para una foto en uno de sus restaurantes, Slice of Vegas Pizza Kitchen and Bar, en el Mandalay Place de Las Vegas el viernes 11 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Construcción en marcha en Fontainebleau Las Vegas, centro, el miércoles 12 de abril de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal)

Hay una nueva normalidad cuando se trata de la construcción comercial: planificar con anticipación, estar preparado para los retrasos y esperar pagar más en 2023, dijo el director ejecutivo de un grupo de hospitalidad con sede en Las Vegas.

“Remodelamos este espacio, que incluía la construcción de un bar, y lo hicimos en junio de 2022, y todavía estábamos sintiendo el pellizco de los problemas de la cadena de suministro”, dijo Scott Frost, director ejecutivo de Titan Brand Hospitality Group, hablando desde la sala Marquee en Slice of Vegas Pizza Kitchen & Bar en Mandalay Bay. “Lo más importante es que tienes que comunicarte con tus proveedores, porque cuando estás diseñando cosas, incluso si estás pensando en comprar un equipo, tienes que consultar con el fabricante y averiguar cuál es el plazo de entrega”.

Esta es la nueva normalidad en lo que respecta a los costos de construcción en Las Vegas y en cualquier otro lugar de Estados Unidos, afirma Frost, propietario de Slice of Vegas, en Shoppes at Mandalay Place, y de dos locales de Hussong’s Mexican Cantina, en Boca Park, Summerlin, y en Shoppes at Mandalay Place.

“La cadena de suministro se ha puesto al día últimamente, es mejor, se mueve de nuevo, pero todavía hay que ser muy diligente y asegurarse de hacer los pedidos con mucha antelación. Y en cuanto lo sabes, tienes que abrir un almacén y hacer que te envíen esas cosas al almacén. Preferimos pagar un par de cientos de dólares en almacenamiento y tener que moverlo dos veces, que arriesgarnos a que no esté para cuando estemos listos para abrir”.

Aumento de los costos de construcción

Al igual que toda la industria inmobiliaria, los costos de construcción de proyectos comerciales en Estados Unidos han estado en una montaña rusa desde el inicio de la pandemia. Según un nuevo reporte de CBRE Group Inc., los costos de construcción estaban en su nivel más bajo en 2020, antes del COVID-19. El índice de costos de construcción de CBRE situaba los costos globales en el 1.9 por ciento en 2020, una cifra que se disparó hasta el 11.5 por ciento en 2021, y aún más en 2022, hasta el 14.5 por ciento.

CBRE pronostica que este año se producirá un descenso y el índice bajará al 5.4 por ciento, pero esto seguiría situando los costos de los materiales muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia.

El índice de costos de la construcción de CBRE incorpora los tres principales componentes de los costos: mano de obra, materiales y márgenes, para proporcionar lo que dice ser un indicador exhaustivo que también puede usarse para pronosticar precios futuros.

Gran parte del aumento de los costos de construcción el año pasado se debió a la escasez de productos básicos relacionados con la guerra en Ucrania y el COVID-19 cierres en China para materiales como el petróleo y el gas, aluminio, níquel, acero inoxidable, semiconductores y electrodomésticos.

Frost explicó que tuvo que suspender un proyecto en 2021 por problemas en la cadena de suministro, pero que el último proyecto de su empresa, un tercer Hussong en Henderson, cuya inauguración está prevista para mayo del año próximo, se está desarrollando dentro del plazo y el presupuesto previstos.

Afirma que su empresa es relativamente afortunada porque los costos de construcción de los proyectos son relativamente pequeños en comparación con algunos de los de gran envergadura que se están llevando a cabo en la actualidad.

“Depende de los acabados”, dice sobre el costo de cada proyecto. “Si hablamos de mucho trabajo en acero en estos megaproyectos del Strip, esas cifras se han disparado”.

Amanda Moss, directora senior de asuntos gubernamentales de Southern Nevada Home Builders Association, dijo que cuando se trata de construcciones multifamiliares y de apartamentos, los promotores inmobiliarios comerciales han estado yendo y viniendo entre dos materiales de construcción clave dadas todas las fluctuaciones de precios que comenzaron durante el COVID-19.

“Los edificios se construyen con acero o con madera”, explicó. “Cuando la madera blanda subió mucho, muchos urbanizadores se fijaron en el acero como alternativa. El problema del aumento de los costos de la construcción es que, aunque se intente ser creativo con los materiales, cuando se produce un aumento generalizado, no hay mucho remedio”.

Las Vegas, al aumento

La población del valle de Las Vegas está en auge, lo que supone un gran obstáculo.

En estos momentos, el Condado Clark está ganando aproximadamente 115 residentes cada día, pellizcando una oferta ya de por sí escasa de viviendas en el lado residencial. Según un reporte de Colliers International, Nevada está a la cabeza del país en cuanto a crecimiento del empleo y volumen de visitantes.

La construcción es el segundo sector laboral de más rápido crecimiento en el valle de Las Vegas, por detrás de la educación y la salud, y este año se están llevando a cabo varios proyectos de construcción de gran envergadura, como Sphere, Project 63 Las Vegas, Durango Resort & Casino y Fountainebleau Las Vegas.

Charles Dougherty, economista senior de Wells Fargo, afirma que los costos de la construcción se han visto doblemente afectados por la inflación derivada de la pandemia y por el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para frenar la inflación galopante.

“El sector de la construcción se ha visto afectado directamente por la inflación de varias maneras”, afirmó. “Los precios de los materiales de construcción han subido mucho, incluso más deprisa que el índice promedio general de inflación al consumo”.

Según Dougherty, todo esto se reduce a una cosa: controlar la inflación, que actualmente se sitúa en el 3.18 por ciento, y el objetivo declarado del gobierno de Estados Unidos de reducir esa cifra al dos por ciento. Antes de la pandemia, el índice de precios al consumo era del 1.2 por ciento en 2020. La tasa actual de los fondos federales, que es la tasa de interés que los bancos cobran a otras instituciones, es del 5.25 al 5.5 por ciento, y antes de la pandemia era del 1.50 al 1.75 por ciento.

“Nuestra opinión oficial es que la Reserva Federal probablemente ya no subirá más las tasas de interés”, dijo Dougherty. “Así que se van a sentar a esperar el impacto total de la subida de tasas de 550 puntos básicos que ya se ha aplicado y dejar que surtan pleno efecto en la economía”.

Sin embargo, podría haber un pequeño alivio en el próximo año, ya que el mismo reporte de CBRE señaló que “la recuperación más amplia de la cadena de suministro y la disminución de la inflación deberían ayudar a estabilizar los costos de los insumos de la construcción (para 2024)”. Para algunas materias primas, esto significará descensos de precios desde los máximos recientes, pero no se espera que la mayoría vuelvan a los niveles anteriores a la pandemia. Para otros, los niveles de precios no caerán, pero el crecimiento de los precios debería desacelerarse a un ritmo mínimo y más predecible o permanecer plano”.