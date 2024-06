Continúa la investigación del incendio en el puerto deportivo del Lago Mead

No está claro cuándo se completará el salvamento. Las restricciones del servicio de Parques Nacionales han sido frustrantes, dijo el director general de Boating Lake Mead.

junio 14, 2024 - 9:57 am

Los propietarios de embarcaciones aún no tienen acceso completo el jueves a la zona donde los barcos fueron destruidos por un incendio en el Lago Mead de Las Vegas Boat Harbor como funcionarios de parques continuaron investigando el incendio.

El Servicio de Parques Nacionales dijo en un comunicado de prensa que la investigación sobre el incendio aún estaba en curso. El portavoz John Haynes dijo el jueves que no había plazos para la finalización de los trabajos de salvamento.

Preguntado por la causa del incendio, Haynes dijo: “Seguimos investigando”.

El incendio, que comenzó alrededor de las 12:30 a.m. del domingo, dañó al menos 26 embarcaciones, según declaró anteriormente Candice Hayes, directora general de Boating Lago Mead, que alberga el puerto. Unas 10 embarcaciones quedaron completamente destruidas.

Hayes expresó su frustración por las reglas del servicio de parques mientras investigan. A partir del miércoles, la gente puede acceder a sus barcos que están en los muelles I y R, pero no en las inmediaciones del incendio, a través de otro barco durante un máximo de 30 minutos, dijo. Pero no pueden usar sus embarcaciones en su totalidad, ya que se les permite sacarlas, pero no traerlas de vuelta.

“Realmente tienen que abrir el acceso”, dijo.

La mayor parte del puerto deportivo y el resto del parque están abiertos al público.