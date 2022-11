Lee Canyon recibe la primera nevada, Las Vegas con lluvia

Es oficialmente la temporada de nevadas en Lee Canyon.

Lee Canyon recibió más de tres pulgadas de nieve el jueves por la mañana, y anticipó un par de pulgadas más al final del día, según un post de Instagram.

Se pronostica una temperatura máxima de 27º F en Lee Canyon, y se espera que baje a 22º por la tarde. El viento de alrededor de 21 mph con ráfagas de 30 mph también se anticipa para el destino de deportes de invierno.

Pero no saques tus esquís y tablas de snowboard todavía: los remontes y las pistas siguen cerrados en Lee Canyon. Se espera que la temporada comience a principios de diciembre. Lee Canyon está abierto de viernes a domingo durante todo el mes de noviembre, pero las actividades son limitadas y dependen de las condiciones meteorológicas, según un comunicado de prensa.

En el valle de Las Vegas, se pronosticó una mínima de 41º para las primeras horas del jueves con un 50 por ciento de probabilidad de lluvia.

La máxima del día estará cerca de los 57º y los vientos de nueve a 15 mph podrían alcanzar las 23 mph.

El viernes será soleado, con una máxima cercana a los 62º. Los vientos del norte-noroeste de seis a 11 mph cambiarán a dirección noreste por la tarde.

El sábado estará despejado y la máxima será de 67º. El domingo la máxima será de 70º.

El invierno llega a todo el estado

Las condiciones de humedad crearon condiciones de carreteras resbaladizas en el sur de California, y la oficina del Servicio Meteorológico de Reno reportó ocho pulgadas de nieve en la costa oeste del Lago Tahoe.

La nieve estaba cayendo el miércoles en el nivel de seis mil pies en el Condado Lincoln.

A medida que el frente frío se movía hacia el sur, la nieve estaba cayendo en el centro y el sur de Utah el miércoles. Se esperaba que las condiciones de viaje empeoraran el jueves.

Planning to head north on Interstate 15 into Utah? Expect winter driving conditions and check road conditions before heading out! ❄️⚠️ https://t.co/WXFKgimbos

Se pronosticaron temperaturas de 25º a 28º para St. George y el Parque Nacional Zion para el jueves por la mañana.

Se emitieron avisos de congelación para el noroeste de Arizona para la noche del jueves y la mañana del viernes. Se espera que Kingman reciba una helada, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Trevor Boucher.

A Freeze Watch has been issued for portions of southern Mohave County, including #Kingman for Thursday night and Friday morning. This is the first freeze of the season and temperatures are expected to be in the upper 20s to lower 30s. #azwx pic.twitter.com/QyZN1wNPKm

