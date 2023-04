La última del invierno: Vientos de Las Vegas podrían alcanzar las 40 mph antes de las 80 en Semana Santa

El invierno puede hacer su última hazaña en el valle de Las Vegas con condiciones de vientos y una probabilidad limitada de lluvia el lunes y el martes, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

El Condado Lincoln, al norte del valle, está bajo un aviso meteorológico de invierno y puede recibir de dos a cinco pulgadas de nieve y vientos de hasta 50 mph. Los vientos en Spring Mountains y solo al otro lado de la línea de California al sureste de Las Vegas pueden alcanzar 65 mph. Es posible que las laderas de Lee Canyon reciban algunas pulgadas más de nieve.

Dentro de unos días, la temperatura máxima puede estar a mediados de los 80° F.

The next weather system will move across the region today thru Monday night. Expect a mess of weather impacts including strong winds, cold temperatures, & mountain snow. Check out details & weather headlines in effect for your location at https://t.co/nhrTT7Bpb7 #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/fD8mSCNC5A

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) April 2, 2023