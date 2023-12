La tormenta de California podría traer lluvias a Las Vegas el viernes

El primer día completo de invierno se pronostica que traiga aguaceros al valle de Las Vegas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se espera que las lluvias sean más intensas al sur de Las Vegas.

La tormenta es un frente frío cortado que dejó caer 3.18 pulgadas de lluvia el jueves en el centro de Oxnard, California, el jueves. Varios residentes sufrieron inundaciones, evacuaciones y personas que tuvieron que ser rescatadas de vehículos varados.

Un frente de este tipo puede añadir humedad mientras permanece estacionario sobre el océano antes de desplazarse hacia el interior y dejar caer fuertes lluvias.

Se espera una máxima cercana a los 60 °F con vientos suaves. La probabilidad de precipitaciones es del 80 por ciento.

Rain will move in tonight thru Saturday. The highest impacts will be in southern CA thru southern Mohave County where heavy rain, 1" of rain, & flash flooding are possible. Widespread travel impacts are expected, mainly Friday afternoon & evening #nvwx #axwx #cawx #vegasweather pic.twitter.com/NvxS82iC7t

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) December 21, 2023