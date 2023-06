La temporada de monzones en Las Vegas podría no ser muy intensa en 2023

¿Buscas rayos espectaculares sobre Las Vegas este verano? No esperes ver muchos.

Según el Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional, los residentes del valle deberían esperar una temporada de monzones entre media y baja este verano.

After an active winter & spring, a lot of you have been wondering what to expect this monsoon season.

Here's the latest @NWSCPC outlook for July-September. It highlights warmer than normal temps likely & the potential for normal-to-below normal precipitation. #NVwx #AZwx #CAwx pic.twitter.com/mzSeD2P3Vk

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 27, 2023