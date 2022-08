La policía enfatiza en la seguridad de tránsito al aumentar las muertes de peatones en Las Vegas

agosto 24, 2022 - 10:07 am

El teniente Daryl Rhoads, de la oficina de tránsito del Departamento de Policía Metropolitana, se dirige a los medios de comunicación sobre la seguridad peatonal en medio de un aumento de las muertes de peatones, fuera de un 7-11 en Boulder Highway en Las Vegas, el martes 23 de agosto de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El área donde un peatón fue atropellado por un auto está marcada con conos amarillos y pintura en aerosol cerca de la intersección de Craig Road y Camino Al Norte en North Las Vegas el 17 de agosto de 2022. AOI significa "área de impacto" en inglés. (Briana Erickson/Las Vegas Review-Journal)

Jill Whitfield, originaria de Las Vegas, dice que caminar a diario por la zona de Boulder Highway y Desert Inn Road, en el este de Las Vegas, puede sentirse constantemente como la supervivencia del más fuerte.

Incluso cuando Whitfield tiene el derecho de paso peatonal, siempre se asegura de estar atenta a los automovilistas distraídos y a otros conductores que tienen poca consideración con los peatones.

“La gente gira a la derecha, no presta atención”, dijo Whitfield poco después de una conferencia de prensa de la policía sobre la seguridad peatonal. “Ni siquiera voltean para ver si hay una persona parada. No puedo decir las veces que casi me han atropellado”.

Momentos antes, el martes, el Departamento de Policía Metropolitana destacó las cifras más recientes que demostraban lo que Whitfield ya sabía: ser peatón en Las Vegas es cada vez más peligroso. En lo que va de 2022, 36 peatones han sido atropellados y han muerto por vehículos en la jurisdicción policial de Las Vegas. Eso representa un aumento del 33 por ciento con respecto a 2021, cuando 27 murieron durante el mismo lapso.

“Tenemos que hacer algo al respecto”, dijo el teniente de tránsito Daryl Rhoads. “Tenemos que dar un paso adelante. Los esfuerzos de aplicación de la ley por sí solos no son suficientes. Los esfuerzos de educación por sí solos no son suficientes. La mejora de nuestras carreteras, la ingeniería por sí sola, no es suficiente. Todos tenemos que unirnos para asegurarnos de que abordamos este problema”.

Boulder Highway ha sido particularmente peligrosa, con un tramo de 15 millas que representa casi el 10 por ciento del total de muertes de peatones en el estado. La autopista está programada para ser renovada después de que la senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, ayudara a conseguir una subvención federal de 40 millones de dólares. La Comisión Regional de Transporte también dijo que está llevando a cabo un plan a largo plazo para mejorar la seguridad mientras se acomoda el crecimiento de Charleston Boulevard a Wagon Wheel Drive.

Los gobiernos locales también están trabajando para mejorar la seguridad, ya que los accidentes de tránsito, tanto de peatones como de automovilistas, siguen siendo un problema persistente en todo Nevada. Los comisionados del Condado Clark votaron recientemente para requerir que todas las nuevas carreteras de más de 60 pies de ancho incluyan aceras separadas, poniendo más espacio entre los peatones y los vehículos.

Rhoads dijo el martes que los peatones desempeñan un papel importante en la mejora de la seguridad mediante la adopción de algunas medidas sencillas. De las 36 muertes de peatones que se han producido en lo que va de año, en 27 de ellas la culpa fue de los peatones que no estaban en los cruces peatonales.

“Solo porque el semáforo se ponga en verde y te dé la oportunidad de caminar por ahí no significa que sea seguro hacerlo”, dijo Rhoads. “El hecho de que tengas derecho a entrar en ese cruce peatonal y cruzar la calle no significa que sea seguro. Detente. Voltea a ambos lados. A la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda de nuevo”.

Dijo que los automovilistas que conducen distraídos o incapacitados para manejar también contribuyen al problema.

“Dejen de conducir distraídos”, dijo. “Dejen de usar sus teléfonos. Todas estas muertes pudieron haberse evitado con algunas de las reglas de las que hemos hablando”.