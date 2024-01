La niebla y las lluvias retrasan los viajes por el valle de Las Vegas

La niebla está obstaculizando el tránsito alrededor del valle de Las Vegas durante el lunes. Se espera que la lluvia aumente antes del mediodía.

La Comisión Regional de Transporte publicó en X poco después de las 7:15 a.m. de las condiciones de niebla en todo el valle.

Algo de lluvia ligera estaba cayendo en algunos lugares, pero la lluvia más densa se espera alrededor de las 11 a.m., según el radar del Servicio Meteorológico Nacional.

Un grupo de pluviómetros del Distrito Regional de Control de Inundaciones mostraron 0.04 de una pulgada de lluvia durante la noche en la parte noroeste del valle de Providence al sur de Blue Diamond.

No se registraron otras lluvias en todo el valle, pero es posible que no se hayan medido algunas lluvias ligeras.

Rain has already begun in Barstow and will continue to spread east through the morning. Beware of wet and slick roads today, and slow down during heavier rainfall. #vegasweather #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/XODKjUg5kd

Se pronostica que el lunes será el día más lluvioso de la tormenta, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Chris Outler.

“Deberíamos tener de un cuarto de pulgada a media pulgada en todo el valle y tal vez hasta 12 pulgadas en las montañas por encima de siete mil pies”, dijo.

El pronóstico más reciente del servicio meteorológico prevé un 100 por ciento de probabilidad de lluvias, principalmente después de las 10 a.m.

La máxima del lunes debería estar cerca de los 55 °F, con vientos por debajo de las 10 mph.

Se espera que las lluvias continúen por la tarde, con un riesgo de precipitaciones del 90 por ciento.

El pronóstico para el martes prevé un 50 por ciento de probabilidad de lluvia con una máxima de 60°.

As you may have heard, a Winter Storm Warning has been issued for elevations above 7,000 feet in the Spring Mountains from 10 PM tonight – 10 AM Tuesday, but what kind of impacts can we expect up at Kyle & Lee Canyons? ❄️🏔️🙅🚙#NVwx pic.twitter.com/2vWwrL9905

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 20, 2024