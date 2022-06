La fórmula láctea para bebés sigue escaseando en el valle de Las Vegas

Estantes casi vacíos de fórmula láctea para bebés se ven en una tienda de comestibles Albertsons el jueves 12 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Fórmula láctea para bebés usada por Jessica Pitts, madre de dos niñas, Kamila, de seis años, y Wisely, de cinco meses, en Mission Hills Park en Henderson, el jueves 12 de mayo de 2022. Pitts ha tenido problemas recientemente para encontrar leche de fórmula para su hija debido a la escasez del producto en todo el país. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

Mientras la producción de fórmulas lácteas infantiles vuelve a aumentar para aliviar la escasez en todo el país, las agencias de Nevada advierten que los estantes de los supermercados pueden seguir desabastecidos durante semanas o meses más.

Abbott Laboratories anunció el sábado que continuará la producción de fórmulas populares como Similac después de haberlas retirado voluntariamente tras descubrir un germen mortal en el polvo. Sin embargo, los padres tendrán que esperar a que las estanterías vuelvan a llenarse.

Según un informe del 15 de mayo de Bloomberg, Las Vegas ha sido la ciudad más afectada por la escasez, con más del 50% de la fórmula láctea agotada en el valle de Las Vegas en ese momento.

Abbott está acelerando la producción en la medida de lo posible, al tiempo que mantiene las medidas de seguridad para producir fórmula láctea de alta calidad, según un portavoz de Abbott.

“Aceleraremos la producción lo más rápidamente posible mientras cumplimos con todos los requisitos”, dijo el portavoz. “Estamos comprometidos con la seguridad y la calidad y haremos todo lo posible para volver a ganarnos la confianza que los padres, los cuidadores y los profesionales de la salud han depositado en nosotros durante 130 años”.

Abby Quinn, directora de relaciones comunitarias de HELP of Southern Nevada, ha visto el impacto de la escasez de primera mano, estimando que HELP recibió más del triple de la frecuencia promedio de llamadas. Sin embargo, Quinn todavía se siente aprensiva acerca de la producción, temiendo que no vaya a llenar los estantes con la suficiente rapidez.

“Creemos que nuestros usuarios podrían seguir sufriendo la necesidad de fórmula láctea durante los próximos dos meses. Quizá no sea una solución rápida. Nuestra esperanza es que las personas que no necesitan la fórmula láctea y tienen un par de latas sin abrir vean lo que está pasando y se den cuenta de que somos una agencia que puede recibírselas.

Para ayudar a proporcionar un poco de alivio inmediato a corto plazo para las madres y los padres, HELP, que proporciona asistencia a las familias y las personas en el sur de Nevada, celebrará una distribución de fórmula láctea para bebés y pañales el sábado.

La campaña se llevará a cabo desde las 8 a.m. hasta el mediodía —o hasta que la fórmula se agote— y la fórmula para bebés y niños pequeños Nestle NAN Pro se proporcionará en el Centro de Recreación de Parkdale, en 3200 Ferndale St. Cada familia recibirá tres latas de fórmula para niños pequeños y dos latas de fórmula para bebés y 25 pañales, también están disponibles biberones y toallitas.

Cada familia debe presentar una identificación válida y un certificado de nacimiento.

Muchas madres y padres necesitan fórmulas especiales para sus bebés y niños pequeños, tanto que HELP ha hecho acopio de ellas.

“Para muchas de nuestras usuarias, no es necesariamente ideal, o a veces simplemente no pueden amamantar, porque trabajan en unempleo donde no es posible,” dijo Quinn.

Muchas de las madres que buscan ayuda con HELP también usan el Programa para Mujeres, Bebés y Niños.

Eric Durán-Valle, oficial de información pública para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada, dijo que Nevada WIC estaba feliz por la reapertura de la instalación de Abbott.

“Tener esta planta de nuevo en línea, junto con las otras instalaciones de producción de fórmula láctea y otros esfuerzos federales, da esperanza de que llegue a su fin la escasez y se proporcione un alivio muy necesario para los padres en todo el país,” dijo en un correo electrónico.