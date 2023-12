La cobertura de la I-11 crecerá en el sur de Nevada

diciembre 18, 2023 - 9:44 am

Interestatal 11 cerca del puente de circunvalación de la Presa Hoover. (K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal)

La cobertura oficial de la Interestatal 11 está a punto de abarcar más territorio en el valle de Las Vegas.

Originalmente designada como 15 millas de autopista cuando se completó un proyecto de 318 millones de dólares en 2018, que se extiende entre la frontera de Nevada y Arizona hasta cerca del enlace de Henderson, pronto se agregará la señalización I-11 al tramo de la U.S. Highway 95 que va desde el enlace de Henderson hasta Kyle Canyon Road al noroeste de Las Vegas.

Esto equivale a aproximadamente 30½ millas de carretera desde la frontera entre Nevada y Arizona hasta Kyle Canyon, según la directora del Departamento de Transporte de Nevada (NDOT), Tracy Larkin Thomason.

Se espera que la señalización se instale en algún momento del próximo año. El tramo cuenta con varias denominaciones, entre ellas U.S. Highway 95, U.S. Highway 93 e Interestatal 515. La designación I-515 dejará de existir cuando se instale la señalización de la I-11, pero se mantendrán las de U.S. 95 y 93, según Justin Hopkins, portavoz del NDOT.

El siguiente segmento que se planea designar como parte de la I-11 es la autopista U.S. 95 desde Kyle Canyon hasta Mercury. Una audiencia pública virtual sobre el estudio de viabilidad para esa zona termina el viernes.

“Aquí es donde observamos las posibles alternativas para cumplir los estándares”, dijo Thomason la semana pasada durante la reunión de la Junta Directiva del NDOT. “También tenemos que conseguir el control del acceso a lo largo de los límites de la propiedad”.

Según Hopkins, para que ese tramo de la autopista U.S. 95 cumpla las normas interestatales, habrá que reconstruir todas las rampas de entrada y salida a nivel para que lo que será la I-11 quede por debajo de las rampas.

La autopista U.S. 95 fue elegida frente a otra opción que habría usado una parte del 215 Beltway desde el enlace de Henderson hasta el noroeste del valle de Las Vegas.

En última instancia, está previsto que la I-11 conecte Las Vegas y Phoenix, con el objetivo más amplio de que la interestatal discurra entre México y Canadá.

No existe un calendario para la realización de estos planes. Phoenix ha estado determinando por dónde discurrirá la I-11 en el Estado del Gran Cañón.

La Declaración de Impacto Ambiental I-11 Nivel 1 de Nogales a Wickenburg se completó en noviembre de 2021, con el registro de la decisión de que el establecimiento del corredor seleccionado, que es de dos mil pies de ancho, de acuerdo con el Departamento de Transporte de Arizona.

Los estudios ambientales posteriores de nivel 2 reducirían el corredor a alineaciones o rutas de 400 pies de ancho. Un Nivel 2 EIS ha sido programado para el estudio de Buckeye a Wickenburg.

Según Laura Douglas, responsable de información pública del Departamento de Transportes de Arizona, “en este momento no hay fecha prevista para el inicio del estudio”. “A La alineación de 400 pies de ancho se perfeccionará a partir del corredor inicial de dos mil pies de ancho. El estudio de Nivel 2, una vez que comience, se espera que dure aproximadamente tres años”.

La financiación para el diseño y la construcción de la I-11 en Arizona aún no se ha identificado, según Douglas.