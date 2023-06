Jack Eichel reprograma su aparición en Raising Cane’s

Una aparición de Jack Eichel en un local de Raising Cane fue reprogramada.

Originalmente programado para el jueves en el local en 10050 W. Sahara Ave., el centro de los Golden Knights ahora aparecerá el viernes 16 de junio, según un tuit de la cadena de restaurantes.

Drive Thru with @jackeichel is being rescheduled to this Friday 6/16 – stay tuned tomorrow for details on exact time! pic.twitter.com/m5Gkvkb89u

— Raising Cane's (@raisingcanes) June 15, 2023