Gana premio mayor de $112 mil en tragamonedas fuera del Strip

Un jugador de tragamonedas en Rio está complacido de haber jugado en una máquina Dragon Link.

Cuando los 15 gongs llenaron la pantalla, el jugador terminó con un premio mayor de 112,796 dólares, según un portavoz de Caesars Entertainment.

El ganador prefirió permanecer anónimo. No hay más información disponible.

Big congratulations to this recent @CaesarsRewards guest on a $112,796 #jackpot win! 🤑

Gambling Problem? Call 800-522-4700 pic.twitter.com/nWtBVJ0ChZ

— Rio Las Vegas (@RioVegas) August 23, 2022