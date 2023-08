‘Fue intencional’: la muerte en la minimoto no fue un accidente, dice el padre

Un monumento a Ángel Naranjo, se ve en su casa de la familia, el martes, 8 de agosto 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal

Una cruz blanca ha sido fijada al poste de luz cerca del lugar donde Ángel Naranjo, de 16 años, murió al chocar contra un cable de acero en el Las Vegas Wash Trail cerca de Lago Mead Boulevard y Pecos Road el 30 de julio de 2023. La cruz y el sendero se ven en una foto tomada el 8 de agosto de 2023. (Brett Clarkson/Las Vegas Review Journal)

Rudolfo Naranjo, desconsolado, se muestra inflexible. Según él, el cable de acero que provocó la muerte de su hijo de 16 años estaba atado intencionalmente a través del camino.

El punto de vista de Naranjo sobre lo ocurrido difiere de lo que ha dicho la policía de Las Vegas: que la muerte de Ángel Naranjo parece haber sido un trágico accidente.

“El cable estaba tendido por ahí, y él lo golpeó con el cuello mientras estaba así, tendido”, dijo Naranjo, de 41 años. “Y fue intencional”.

Su hijo, que habría entrado en décimo año esta semana y al que le encantaba trabajar con motores, murió mientras conducía su minimoto roja en Las Vegas Wash Trail, cerca de Lago Mead Boulevard y Pecos Road, el 30 de julio.

La opinión de Naranjo sobre la muerte de su hijo se basa en lo que vio cuando llegó al lugar antes que la policía. También dijo que se basa en los relatos de testigos presenciales de su otro hijo, Arley, de 19 años, que iba detrás de Ángel cuando este chocó contra el cable, y de unos cinco chicos más que estaban allí.

Arley Naranjo, que yacía en cama el martes por la mañana, aún herido y traumatizado, también refutó que la muerte fuera accidental.

“Sí, eso no me cuadra porque no lo es. No es un accidente”, dijo.

Esto difiere de lo que dijo el Departamento de Policía Metropolitana en un comunicado el lunes que tomó por sorpresa a la familia Naranjo: La muerte de Ángel parece haber sido un accidente y que el cable de acero había quedado flojo en el suelo.

“Basándonos en entrevistas a testigos y en pruebas en el lugar de los hechos, había un cable atado a un poste de la valla en el camino por el que Ángel circulaba con su minimoto”, decía el comunicado de la policía. “Ese cable estaba flojo y apoyado en el suelo. No estaba tensado a lo largo del camino”.

“La minimoto de Ángel pasó por encima del cable, y parece que entonces se rompió y le golpeó en el cuello”, continúa el comunicado. “La investigación preliminar apunta a que se trata de un trágico y desafortunado accidente”.

Naranjo dijo que es posible que el lado del cable atado a un poste de luz estuviera flojo en el suelo, pero que estaba lo suficientemente alto del suelo en el lado de la valla como para haber golpeado el cuello de su hijo.

La investigación no ha terminado

La Policía Metropolitana emitió el martes otro comunicado en el que decía que la policía sigue investigando.

“El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas está investigando activamente la muerte de Ángel Naranjo”, decía el comunicado. “Los detectives todavía están recogiendo pruebas y poniéndose en contacto con posibles testigos”.

Arley Naranjo dijo que el cable fue colgado mientras los chicos estaban conduciendo por el camino. Dijo que cuando él y los otros chicos condujeron por primera vez por el sendero esa noche, no había ningún cable cruzándolo. Pero poco después, cuando los chicos volvieron a bajar en bicicleta por el sendero, había un cable tendido desde un poste de la valla en el lado oeste hasta un poste de la luz en el lado este del sendero, dijo.

“Cuando nos dirigíamos hacia el norte, hacia el Craig Ranch (Regional Park), no había ningún cable y estábamos todos relajados, y a la vuelta es cuando había un cable atado”, dijo Arley Naranjo.

El cable del lado del poste de la luz estaba lo suficientemente cerca del suelo como para que uno de los chicos pudiera pasar por encima, dijo Rodolfo Naranjo. Pero en el lado cercano a la valla, el cable estaba lo suficientemente alto como para golpear el cuello de Ángel mientras conducía su minimoto. Arley dijo que se golpeó con el cable en una parte inferior del cuerpo.

Uno de los chicos desató el cable del poste de la luz, dijo Rudolfo Naranjo.

Las heridas de Ángel fueron mortales, y cuando Rudolfo Naranjo llegó al lugar unos minutos después, el cuerpo de Ángel estaba en la parte trasera de una ambulancia. Tenía una marca del cable que le atravesaba el cuello de oreja a oreja, dijo Naranjo.

La lesión en el cuello de su hijo “no apoya en absoluto esa teoría”, dijo Rodolfo Naranjo sobre la declaración de la policía acerca de que el cable se rompió y golpeó a Ángel.

Un portavoz de la oficina forense del Condado Clark dijo el martes que aún no se había determinado la causa oficial de la muerte.

Cuando se le preguntó por qué alguien podría haber tendido el cable a través del camino, Naranjo dijo que podría haber sido alguien a quien no le gustara todo el ruido de las minimotos, o tal vez alguien drogado. Señaló el hecho de que hay desamparados viviendo por toda esa zona del lavadero.

“Sabemos que alguien lo hizo”, dijo Naranjo. “El cable no se puso allí solo”.

Además de su padre, Rudolfo, y su hermano Arley, a Ángel Naranjo también le sobreviven su madre, Cecilia Naranjo-Calderón, de 40 años, un hermano, Austin, de 14, y una hermana, Amber, de 12, dijo su padre.