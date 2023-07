Estos complejos del Strip siguen ofreciendo estacionamiento gratuito

julio 24, 2023 - 10:49 am

La política de los garajes de autoestacionado ha cambiado drásticamente con el paso de los años, y cada vez son menos los resorts que ofrecen estacionamiento gratuito a todo el mundo. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Si hay algo que los lugareños desearían poder exigirles a los casinos del Strip es estacionamiento gratuito.

Pero las políticas de estacionamiento han cambiado drásticamente con el paso de los años, y cada vez son menos los resorts que ofrecen estacionamiento gratuito a todo el mundo. No hay más que fijarse en The Venetian y The Palazzo, cuya dirección anunció que a partir de agosto se aplicaría una política de estacionamiento de pago.

El cambio de política parece estar relacionado con la apertura anticipada del Sphere en The Venetian, por lo que es posible que otros estacionamientos también cambien sus políticas para aprovechar el nuevo tránsito.

Aquí tienes un desglose de los estacionamientos gratuitos y más o menos gratuitos disponibles en el Strip a partir de julio de 2023:

Estacionamiento gratuito

Sahara Las Vegas

Treasure Island

Circus Circus

Tropicana Las Vegas

Trump International Hotel Las Vegas

Fashion Show Mall

The Shops at Crystals

The Venetian

The Palazzo

Encore Las Vegas

Wynn Las Vegas

Estacionamiento gratuito*

Sí, ese es un asterisco. Aunque las opciones de estacionamiento gratuito son limitadas, otros resorts del Strip ofrecen estacionamiento gratuito a los residentes durante un número determinado de horas o en determinados días. Y muchos resorts ofrecen estacionamiento gratuito a los miembros de programas de fidelidad de un nivel determinado.