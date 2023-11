Este puente provisional para la F1 podría convertirse en un elemento permanente cerca del Strip

Un puente para el Grand Prix de Fórmula Uno de Las Vegas está en construcción en la intersección de Flamingo Road y Koval Lane, como se ve el viernes 20 de octubre de 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Una medida temporal de alivio de tránsito de la Fórmula Uno en Flamingo Road puede convertirse en un accesorio permanente de transporte.

Se están llevando a cabo conversaciones entre los líderes de la carrera, el Condado Clark y la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) para construir un paso elevado permanente sobre Koval Lane en el futuro.

El presidente y director ejecutivo de LVCVA, Steve Hill, en una sesión informativa sobre la Fórmula Uno después de la reunión de la junta de LVCVA del martes, dijo que la estructura del puente temporal construido en octubre para facilitar el acceso a los resorts y las empresas rodeadas por el circuito de carreras de 3.8 millas ha tenido tanto éxito en mover el tránsito del corredor turístico que los líderes están considerando la construcción de un puente permanente en el sitio.

Las declaraciones de Hill se produjeron mientras hablaba del tiempo que se tardaría en retirar las estructuras temporales, como las tribunas, una vez finalizado el Grand Prix inaugural de Las Vegas el sábado por la noche.

“Tiene mucho sentido”, dijo Hill. “Es una de las cosas que hemos aprendido. Si vas por ahí ahora, el tránsito es mejor de lo que era antes de que construyéramos todo esto y ese puente es una gran parte de eso y va a tener sentido hacerlo permanente”.

Reconoció que durante los aproximadamente 10 días que se tardó en construir el puente provisional fue el peor momento para la interrupción del tránsito porque muchos de los otros corredores este-oeste de la zona también tenían proyectos de mejoras de la Fórmula Uno en marcha al mismo tiempo.

Hill dijo que la propuesta del puente permanente fue sugerida por primera vez por el gobernador Joe Lombardo y, aunque no se ha tomado ninguna decisión para hacer el puente permanente, los principales líderes lo están discutiendo.

Hill dijo que las propiedades a lo largo del Strip estarán ansiosas por retirar sus elementos temporales mientras se preparan para el próximo gran evento de la ciudad, el National Finals Rodeo, que comienza el 7 de diciembre en el Thomas & Mack Center del campus de la UNLV, pero que generalmente atrae a un gran número de seguidores de la cultura occidental a la mayoría de los resorts dentro y fuera del Strip.

En primer lugar, se retirarían las tribunas, las zonas de hospitalidad, las barreras de tránsito y las pantallas colocadas en los cristales de los pasos elevados para peatones de todo el corredor, y espera que todo vuelva a la normalidad en un plazo de seis a ocho semanas, dijo.

Hill dijo que espera que los preparativos para futuras carreras de la Fórmula Uno sean mucho más fluidos.

“Es un evento diferente a todos los que hemos tenido en Las Vegas, así que estamos intentando predecir cómo funcionará todo eso, pero hasta que no lo has experimentado, no sabes si tus predicciones van a ser correctas”, dijo. “Todos aprenderemos de ello, y solo mejorará después”.

Las tribunas que probablemente no se derribarán son las que están más cerca del edificio de 500 millones de dólares del paddock de la Fórmula Uno, que sirve de línea de salida y meta de la carrera.

Hill dijo que el plan inicial de la Fórmula Uno era mantener el edificio y sus características en su lugar y, posiblemente, utilizarlo como un futuro lugar para reuniones y eventos.