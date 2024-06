El NDOT busca la opinión pública sobre la ampliación prevista de la I-11

El NDOT está llevando a cabo una reunión pública virtual para recoger las opiniones de los residentes sobre tres opciones identificadas para llevar la U.S. 95 a código interestatal.

Funcionarios de transporte de Nevada identificaron opciones para el siguiente paso para extender la Interestatal 11 más al norte más allá del valle de Las Vegas.

El Departamento de Transporte de Nevada (NDOT) está llevando a cabo una reunión pública virtual para recoger las opiniones de los residentes sobre tres opciones identificadas para llevar la U.S. Highway95 a código interestatal desde el valle del noroeste a través de Indian Springs.

La reunión pública virtual se extiende hasta el 12 de julio en internet, con una reunión en persona programada para 4-7 p.m. el 25 de junio en el Indian Springs Park Community Center.

En la actualidad, la interestatal 11 va desde la frontera entre Arizona y Nevada hasta el enlace de Henderson en la autopista U.S. 95. Los planes a largo plazo prevén que la interestatal vaya desde Canadá hasta México.

Este año se añadirá nueva señalización de la I-11 a lo largo de la autopista U.S. 95 desde el enlace de Henderson hasta Kyle Canyon Road.

Las tres nuevas opciones que se barajan atravesarían Indian Springs, donde se ubica una mezcla de propiedades comerciales y residenciales y la base aérea de Creech. Esa mezcla deja poco espacio para aumentar la huella de la autopista y permitir el acceso tanto local como interestatal.

Alternativas de diseño

La alternativa 1 incluye una nueva ruta que daría la vuelta al sur de Indian Springs, con dos enlaces construidos a ambos lados de la comunidad.

La alternativa 2 mantendría la circulación interestatal en dirección norte por la autopista U.S. 95 a través de la ciudad, mientras que la circulación en dirección sur se trasladaría a un nuevo corredor al sur de la comunidad, usando la misma alineación que la alternativa 1. Ambas direcciones convergerían en enlaces en cada extremo de Indian Springs. Se añadirían carreteras secundarias para permitir el acceso local a través del pueblo.

La variante 3 mantendría los dos sentidos de circulación de la autopista U.S. 95 a través del municipio, con dos opciones: 3a) una carretera elevada o 3b) una carretera deprimida. Los desplazamientos locales tendrían lugar por el corredor actual de la autopista U.S. 95, y el trazado de la interestatal se construiría por debajo o por encima de la autopista U.S. 95, con enlaces a ambos lados de Indian Springs.

Nuevos enlaces

Independientemente de la alternativa elegida, la adaptación del tramo de la autopista U.S. 95 al código interestatal para la I-11 supondrá la actualización de las características de la calzada y la sustitución de todas las intersecciones a nivel por enlaces.

Para adaptar la carretera al código interestatal, el NDOT ampliará los arcenes interiores y exteriores, ampliará la mediana y/o incluirá barreras de seguridad, mejorará la señalización y el rayado, y creará puentes más anchos y pendientes menos pronunciadas.

El plan incluiría también un total de 10 enlaces en distintos puntos de la autopista. Consistirían en trazados tradicionales en forma de diamante que darían acceso a ambas zonas a ambos lados de la I-11.

Tres de los 10 ya existen, en Snow Mountain y Lee Canyon, en el Condado Clark, y en Mercury, en el Condado Nye, pero habrá que actualizarlos como parte del proyecto de la I-11. Se construirían siete nuevos enlaces a lo largo de las casi 50 millas de autopista.

Los nuevos enlaces se construirían en:

Sheep Mountain Road: Este enlace se propone para conectar con el corredor previsto de Sheep Mountain Parkway, que proporcionará acceso norte-sur al oeste del 215 Beltway.

Corn Creek Road: Este enlace proporcionará acceso a la comunidad de Corn Creek y al Centro de Visitantes de Corn Creek y al Refugio Nacional de Vida Silvestre del Desierto.

Carretera de Cold Creek: Este enlace sustituirá al actual cruce a nivel que da acceso al Southern Desert Correctional Center y a la comunidad de Cold Creek.

Indian Springs: Se construirán enlaces en los extremos norte y sur de la comunidad.

Big Timber Spring: Se construiría un enlace para proporcionar acceso a los terrenos públicos situados al sur de la autopista U.S. 95.

Rock Spring: Se construiría un enlace para dar acceso a los terrenos públicos situados al sur de la autopista U.S. 95.

También se construiría un estacionamiento de camiones entre los enlaces de Lee Canyon y Cold Creek para proporcionar a los conductores de camiones de largo recorrido un lugar donde descansar.

Objetivo final

El objetivo del proyecto a largo plazo es unir Las Vegas con Phoenix y, finalmente, con México y Canadá a través de la I-11.

La Declaración de Impacto Ambiental de Nivel 1 de la I-11 desde Nogales hasta Wickenburg, Arizona se completó en 2021, y el acta de decisión correspondiente establece el corredor seleccionado, que tiene una anchura de dos mil pies, según el Departamento de Transporte de Arizona.

Aún debe completarse un estudio medioambiental de nivel 2 para reducir el corredor a alineaciones o rutas de 400 pies de ancho. Se ha programado un estudio ambiental de nivel 2 desde Buckeye hasta Wickenburg.

No se ha fijado ningún plazo para el inicio de las obras de los nuevos tramos de la I-11 en Nevada y Arizona, y aún no se ha determinado la financiación.