Enfermera veterana de 100 años de edad herida durante un viaje en autobús, demanda a RTC

Un autobús paratránsito de 26 pies. (Foto RTC)

Una veterana de enfermería del Ejército de 100 años de edad, que sirvió en la Segunda Guerra Mundial está demandando a la Comisión Regional de Transporte (RTC) y un conductor de autobús por las lesiones que afirma haber recibido en un viaje en autobús a casa de la iglesia a principios de este mes.

Rhoda Jones, residente en el Condado Clark y usuaria de una silla de ruedas, y sus abogados afirman que el 6 de agosto pidió un viaje en paratránsito desde la iglesia hasta su hogar. La demanda presentada el miércoles afirma que ella advirtió al conductor del autobús de la RTC en múltiples ocasiones que su silla de ruedas no estaba asegurada dentro del vehículo en movimiento.

“La señora Jones le dijo al conductor del autobús en tres ocasiones que su silla de ruedas no estaba bien sujeta. Sin embargo, el conductor no se detuvo, no paró y no escuchó las preocupaciones y el miedo de la señora Jones. Tres veces”, dice la demanda.

Jones y su silla de ruedas salieron despedidas hacia atrás y ella se golpeó la nuca contra el suelo metálico del autobús, según la demanda. Jones dijo que sufrió lesiones graves “incluyendo básicamente abrirse la cabeza”.

La demanda dice que sufrió daños de 15 mil dólares en costos médicos que irán en aumento. El demandante también alega negligencia, abuso de ancianos y capacitación inadecuada por parte de la RTC, Jones no sabía el nombre del conductor del autobús, que aparece en la demanda como Doe Bus Driver.

Jones reclama daños generales por valor de más de 15 mil dólares, daños especiales por valor de más de 15 mil dólares, daños punitivos por valor de más de 15 mil dólares y los costos legales.

Sus abogados han solicitado un juicio con jurado. Sigue en activo en la Administración de Veteranos. Durante su época de alistada desempeñó funciones médicas en Georgia y Utah, llegando al aumento de rango de sargento técnico.

Un portavoz de la RTC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche.