El huracán del Pacífico puede traer lluvias a Las Vegas, pero no es una gran amenaza

El huracán Jova, que actualmente se mueve hacia el norte frente a la costa de Baja California, se espera que gire hacia el oeste en el Océano Pacífico, pero las corrientes de aire superior podrían traer un poco de humedad y actividad de tormentas en el sur de Nevada a principios de la próxima semana.

Hurricane Jova will move out into the Pacific into next week. Mid and upper level moisture will move into the SW U.S. resulting in increasing storm chances next Mon-Wed. #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/uASisNulja

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 7, 2023