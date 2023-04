El hotel y casino Mirage ofrece estacionamiento gratis y descuentos para atraer a locales

El presidente de Hard Rock International Las Vegas, Joe Lupo, en su despacho de The Mirage el miércoles 22 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El presidente de Hard Rock International Las Vegas, Joe Lupo, describe los nuevos elementos, incluidos los salones de límite alto, durante una visita a The Mirage el miércoles 22 de marzo de 2023, en Las Vegas. Hard Rock International está haciendo muchos cambios en The Mirage, incluida una eventual torre hotelera con forma de guitarra frente a Las Vegas Boulevard. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El presidente de Hard Rock International Las Vegas, Joe Lupo, habla con el Review-Journal durante un recorrido por The Mirage el miércoles 22 de marzo de 2023, en Las Vegas. The Mirage es ahora operado por Hard Rock International, que planea remodelar el hotel-casino incluyendo una torre de hotel en forma de guitarra. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El presidente de Hard Rock International Las Vegas, Joe Lupo, habla con el Review-Journal durante un recorrido por The Mirage el miércoles 22 de marzo de 2023, en Las Vegas. The Mirage es ahora operado por Hard Rock International, que planea remodelar el hotel-casino incluyendo una torre de hotel en forma de guitarra. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Después de todos estos años, Mirage se está posicionando como un casino local.

El innovador resort de Las Vegas, una institución en el Strip desde su apertura en 1989, está promocionando un nuevo programa de recompensas dirigido a los residentes de Nevada.

Quienes posean un documento de identidad válido en Nevada podrán optar por un estacionamiento gratuito, descuentos en espectáculos en vivo, restaurantes y paquetes de spa, así como a nuevas ofertas de “happy hour” en todo el hotel.

Esto puede conseguirse sin costo alguno si los residentes se inscriben en el programa Mirage-Hard Rock Hotel Unity Rewards. De este modo, pasarán automáticamente a la categoría Legends, en la que podrán disfrutar de todas estas ventajas. Y a los residentes les encanta el valor, sobre todo si pueden encontrarlo en el Strip.

El presidente de Mirage, Joe Lupo, ha dirigido esta estrategia. Lupo es licenciado por la UNLV y empezó su carrera en Boyd Gaming y en el ya destruido Stardust (donde ahora está Resorts World). Conoce la historia de los resorts de Las Vegas, intuye su futuro y dice que ya es hora de acoger a los locales.

“Sé que el mercado ha crecido, y no estaría haciendo mi parte si no intentara hacer todo lo posible para que crezca la base de datos del Hard Rock”, dijo Lupo en una charla telefónica durante el fin de semana. “Quiero que la gente entienda la gran propiedad que es. Creo que obviamente no ha sido la prioridad en el pasado.

“Queremos asegurarnos de que, sobre todo con el acceso desde Spring Mountain, les decimos a los locales que tenemos una gran propiedad que ofrecerles”.

Es posible que la referencia a Spring Mountain no resuene entre los turistas de vacaciones o el público de congresos. Pero los residentes entienden la importancia de un acceso fluido y que evitar el Strip es a menudo un factor decisivo a la hora de decidir dónde gastar su tiempo y su dinero.

El estacionamiento gratuito también atrae a los locales. (Si quieres saber por qué hoteles situados fuera del Strip como Tuscany Suites y South Point atraen a los resicentes, la facilidad de acceso y el estacionamiento gratuito encabezan la lista).

En la actualidad, Mirage ofrece estacionamiento gratuito hasta tres horas y cobra 15 dólares desde cuatro horas y 18 dólares por más de cuatro horas. Es fácil llegar a las cuatro horas de pago si se comes en Heritage Steak, ven el show “Love” y se pasa por Parlor Lounge, por poner un ejemplo.

“Creo que la combinación de nuestro acceso y el estacionamiento gratuito desempeña uno de los papeles más importantes para los lugareños”, afirma Lupo. “Luego, tenemos que dar una razón para venir aquí. Así que creo que las horas felices, y los dos grandes espectáculos que tenemos para las familias, marcan la diferencia”.

Mirage también ofrece descuentos del 20 por ciento en el espectáculo “The Beatles Love”, de Cirque du Soleil, y en la producción de ilusionismo “Limitless”, de Shin Lim, en el Mirage Theater. Esa oferta del 20 por ciento, y un descuento de dos por uno en determinados días, se ofrece en el spa y el salón de belleza. Los restaurantes y salones organizan “horas felices” durante toda la semana (para más información y actualizaciones, visita hardrockhotelcasinolasvegas.com).

Mirage pasará a ser propiedad de Hard Rock Hotel, pero no pronto. Como dijo Lupo: “No espero ver obras en el 24, ni hasta el 25”.

Así que hay tiempo para calentar a los lugareños al Mirage de hoy, y al resort con forma de guitarra de dentro de un par de años.

“Evidentemente, intento ir un poco más allá”, dice Lupo. “No vi ninguna razón para no hablar con los lugareños, sobre todo cuando alguien me dijo que no creía que pudiera hacerlo. Así que eso me irrita mucho más”.

Prueba esto…

Nuestra entrevista con Morris Day, programada para julio en The Strat Theater, está en la pista. Búscala pronto.

Ámala, otra vez

El jueves, Celine Dion publicó su primer sencillo desde que anunció la enfermedad que la mantiene alejada de los escenarios. “Love Again” es la canción que da título a la próxima película coprotagonizada por Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan.

La película se estrenará el 5 de mayo. La banda sonora, que incluye cinco nuevas canciones de Dion, saldrá a la venta el 12 de mayo.

En diciembre, Dion anunció que padece el síndrome de la persona rígida, que le ha impedido volver a presentarse en vivo. Ha retrasado indefinidamente su estreno en Resorts World Theatre. Sus presentaciones en la gira mundial “Courage” de primavera y verano se han pospuesto.

El próximo concierto de Dion será el 26 de agosto en Ziggo Dome de Ámsterdam. Esta presentación, indicativa de la pandemia y de los problemas de salud de Dion, ha sido aplazada tres veces. Y no hay ningún plan definido para su regreso al Strip.

UNLV Jazz a los 50

A propósito de Dion (y de muchas otras superestrellas), la UNLV Division of Jazz and Commercial Music celebra el 50 aniversario de su programa de conjuntos de jazz a las 7:30 p.m. del 25 de abril en Artemus Ham Hall. Músicos del Programa de Estudios de Jazz han respaldado a titulares de cartel como Dion, Lady Gaga, Jonas Brothers. Kelly Clarkson, Andrea Bocelli, Bette Midler, Donny y Marie Osmond y David Foster en el Strip.

Una banda de estrellas de antiguos alumnos de la UNLV interpretará un programa de composiciones originales y arreglos de antiguos alumnos como Dennis Mackrel, (baterista de la Count Basie Orchestra), Kenny Rampton (de la Jazz at Lincoln Center Orchestra) que también aparecerá como trompeta solista del UNLV Jazz Ensemble I, dirigido por Dave Loeb y Nathan Tanouye.

El evento comienza en Ham Hall a las 7:30 p.m. del 24 de abril, con Jazz ensembles II y III, y los coros vocales de jazz de Harmon Avenue Maryland Parkway. Y, a las 7:30 del 26 de abril, el Contemporary Jazz Ensemble, Studio Scarlet (el principal conjunto vocal de jazz de la escuela) y el Latin Jazz Ensemble.

Es todo un acontecimiento, créeme. Tanto talento y credibilidad musical en este. Los boletos cuestan 10 dólares, un precio “ridículo” para estas presentaciones. Consíguelas a través de la taquilla de Performing Arts Center de la UNLV.

Alerta de Salida Genial

Este evento de ASG (alerta de salida genial) tiene tantos artistas que podría necesitar un imitador de Jerry Lewis y un tablero.

Jeff Leibow presenta “Oh What A Night Part 2” el miércoles en Italian American Club. Se trata de un amplio elenco de estrellas, la rara oportunidad de ver a un mago del Strip (Murray Sawchuck) compartir cartel con un antiguo miembro de un acto tributo a los Blues Brothers (Carmen Roman). El espectáculo es benéfico para la organización NF Hope Concert de Leibow, a favor de la neurofibromatosis.

Producido y copresentado por Sal Cucco y Brett Raymer, el espectáculo cuenta con la presencia de estrellas del espectáculo de Las Vegas como Frankie Scinta, Anne Martinez, Kelly Vohnn, Chadwick Johnson, Janien Valentine, Breanna Santos, Douglas Crawford, Rita Lim, Genevieve Dew, Mark Giovi, Franci Citro, Michael Monge y Billy Fischer. Peter Fand es el director musical. Los boletos son de 75 dólares, solo espectáculo (es decir, la cena es aparte), por una noble causa. Para más información, visita iacvegas.com.