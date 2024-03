El Grand Prix de LV fue “un gran evento”, pero no ayudó a las cifras de The Strat

Un directivo de The Strat afirma que el hotel asumió el riesgo durante el Grand Prix de Las Vegas de la F1, pero espera cambiar esa dinámica en el futuro.

Un ejecutivo de The Strat dice que el hotel asumió el riesgo durante el Grand Prix de Las vegas de la Fórmula Uno, teniendo muchos menos beneficios que las propiedades en el centro del Strip, pero espera cambiar esa dinámica en el futuro.

“A pesar de que no participamos en lo que esperábamos que fuera el lado positivo, personalmente creo que fue un gran evento para la ciudad”, dijo el presidente y director ejecutivo de Golden Entertainment, Blake Sartini, durante una declaración de ingresos el viernes. Calificó la F1 de “evento mundial” para la ciudad, sobre todo por la forma en que se presentó en televisión para el mercado mundial.

Sin embargo, esa exposición no ayudó a la cuenta de resultados de The Strat. El director financiero de Golden Entertainment, Charles Protell, dijo que los beneficios de The Strat en noviembre antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones se redujeron en 800 mil dólares con respecto a noviembre de 2022.

Sabiendo lo que saben ahora, dijo Sartini, los ejecutivos de The Strat apoyarían la F1 de nuevo “pero en el futuro, queremos trabajar con ellos para estar más involucrados en las actividades alrededor de esa semana o 10 días. No es solo un fin de semana”.

Ejecutivos de resorts que no se encuentran en el área de influencia de la carrera han formado una cooperativa para recabar ideas sobre cómo beneficiarse mejor de futuras carreras.

Entre las primeras ideas que surgieron de esas conversaciones figuran la oferta de entradas de un solo día —que los funcionarios de la F1 ya han anunciado para este año —, el ajuste de la hora de inicio de la carrera y la creación de zonas dedicadas al casino para facilitar el acceso de sus invitados a la carrera, explicó Protell.

“Estas son solo algunas de las cosas que hemos compartido con la gente de la F1 y de las que hemos hablado con otros operadores”, dijo Protell. “Creo que hay un reconocimiento general de que el evento tiene que atraer a algo más que solo las propiedades de gama alta en el centro Strip que están conectadas con el evento, para que sea un verdadero éxito para todo Las Vegas”.

El Grand Prix de Las Vegas de 2024 se celebrará del 21 al 23 de noviembre en el mismo circuito urbano de 3.8 millas, que incluye partes de Las Vegas Boulevard, Koval Lane y las avenidas Harmon y Sands.

A principios de esta semana, durante el llamado de Liberty Media, la empresa matriz de la F1, la directora ejecutiva del Grand Prix de Las Vegas, Renee Wilm, señaló que la compañía está trabajando con los resorts para incluirlos mejor en futuras carreras.

“También estamos trabajando en colaboración con LVCVA para involucrar activamente al centro de la ciudad”, dijo Wilm. “Diferentes tipos de activaciones, potencialmente fiestas de observación, pero realmente difundir este beneficio de lo que fue un fin de semana increíble en todo el valle”.