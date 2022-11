El frío en el aire de Las Vegas durará hasta el fin de semana

Con un poco de nieve en Spring Mountains, el cielo se despejará durante el fin de semana mientras las temperaturas se mantienen frías.

El viernes habrá algunas condiciones de viento y temperaturas de unos 10° F debajo de lo normal en el valle de Las Vegas, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

📸Here's a great shot of what these light showers can do as far as wind and dust goes! 🌬️

This photo courtesy of Bryan Schoening, a spotter in the Pahrump area. https://t.co/h0KvkEEjYM pic.twitter.com/5smsQMijrk

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 4, 2022