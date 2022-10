¿El espeluznante avistamiento sobre Las Vegas? Es solo un cohete de SpaceX

Halloween está a punto de llegar, pero las espeluznantes luces que se vieron sobre el valle de Las Vegas en las primeras horas de la noche del jueves, eran terrestres. Es decir, de origen californiano.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX lanzó 53 satélites Starlink para la compañía desde la base aérea de Vandenberg, a unas 130 millas al noroeste de Los Ángeles, alrededor de las 6:14 p.m., según spacex.com.

El cohete y sus estelas de condensación pudieron verse sobre los cielos del valle justo después de la puesta de sol, que fue a las 5:49 p.m. En diciembre de 2018, un cohete Falcon 9 pudo verse en partes del suroeste.

Any of you launch a missile or summon a meteor? pic.twitter.com/3Sph1aTiI4

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/bIFlERy14S

— SpaceX (@SpaceX) October 28, 2022