El calor llegó: los más de 100° F del viernes podrían considerarse templados el fin de semana

Puede que no sea recomendable jugar al golf en el valle de Las Vegas, al menos en las horas más calurosas del día, ya que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica máximas cercanas a los 110° F. Un golfista se mantiene fresco bajo un paraguas en el campo del Club de Golf de Las Vegas mientras el calor avanza en el valle el sábado 24 de junio de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los 100° F tendrán que esperar un día. Después de todo, ¿qué es un día más después de 293?

El mercurio de la estación meteorológica oficial del aeropuerto de Las Vegas bailó durante horas el jueves por la tarde entre los 95° y los 99°, sin alcanzar los 100°.

⚠️The Excessive Heat Watch has been upgraded to an EXCESSIVE HEAT WARNING! 🥵Temperatures are going to take off this weekend leaving little time for acclimation & minimal overnight relief. This will increase the risk of adverse reactions to heat.#NVwx #AZwx #CAwx #VegasWeather https://t.co/AiHsahYBtD pic.twitter.com/p2VnSbsapI — NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 29, 2023

An Excessive Heat Watch has been issued for the area from Saturday through Monday, when temperatures are expected to rise to 10° or more above normal. Be sure to drink plenty of water if participating in outdoor activities this holiday weekend. #azwx #nvwx #cawx pic.twitter.com/ugw8t87EbO — NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 29, 2023

Eso significa que se espera que el viernes sea el primer día de 100° en el centro del valle de Las Vegas desde el 8 de septiembre de 2022, una racha récord que abarca 294 días.

La máxima del viernes debería estar cerca de 104° con un 108° el sábado, 112° el sábado y 113° el lunes, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Las temperaturas de más de 100° se mantendrán durante la mayor parte de la próxima semana. Las mínimas nocturnas alrededor de los 80° no permitirán refrescar mucho durante la noche.

Una advertencia de calor excesivo se extiende desde las 11 a.m. del sábado hasta las 9 p.m. del lunes.

El servicio meteorológico advirtió en un tuit que el aumento de las temperaturas está “dejando poco tiempo para la aclimatación y un alivio mínimo durante la noche. Esto aumentará el riesgo de reacciones adversas al calor”.

Las estaciones de enfriamiento ubicadas alrededor del valle estarán abiertas del sábado al lunes, según el Condado Clark.

Se prevé que el Lago Mead tenga máximas de 110° el domingo y 111° el lunes. El centro de visitantes del Death Valley National Park en Furnace Creek, California, puede aumentar a cerca de 123° el domingo.

No se espera que las máximas diarias de Las Vegas alcancen récords, ya que las máximas del 30 de junio al 2 de julio son 115° (en 1972), 115° (la última en 2013) y 116° (en 1937) son varios grados más altas.

El servicio meteorológico está aconsejando a la gente a estar preparados para las condiciones de calor extremo que están llegando con bastante rapidez en lugar de gradualmente.

Q: What exactly do the different HeatRisk categories mean and what precautions can I take to minimize my risk of heat related impacts? A: The graphics below outline the different HeatRisk categories & provide actions you can take to stay safe! #NVwx #AZwx #CAwx https://t.co/BJct9MaJVv pic.twitter.com/Z9VjgrNQmG — NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 28, 2023

🌡️📈Temperatures will heat up real quickly as we head into the holiday weekend, which will result in increased risk of heat related impacts. 🥵If you have plans to recreate outdoors this weekend, make sure to check the forecast & take the proper precautions. #NVwx #CAwx #AZwx pic.twitter.com/SYmN0OsyUG — NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 28, 2023

El servicio meteorológico tuiteó el miércoles unos gráficos que muestran los riesgos del calor leve al extremo. Cada nivel ofrece consejos para protegerse.

“El calor extremo aumentará significativamente el potencial de enfermedades relacionadas con el calor, particularmente para aquellos que trabajan o participan en actividades al aire libre”, decía el aviso.

No se espera que las cálidas temperaturas nocturnas de unos 80° alivien mucho el calor diurno extremo.

Estaciones de enfriamiento abiertas el sábado

Condado Clark anunció el jueves que está abriendo estaciones de enfriamiento durante el día desde el sábado hasta el lunes en estos lugares:

– Bibliotecas en el Distrito de Bibliotecas de Las Vegas-Condado Clark

— Walnut Recreation Center, 3075 E. Walnut Road

— Pearson Community Center, 1625 W. Carey Avenue

—Hollywood Recreation Center, 1650 S. Hollywood Boulevard

—Cambridge Recreation Center, 3930 Cambridge Street

—Whitney Recreation Cente, 5712 E. Missouri Avenue

—Courtyard Homeless Resource Center, 314 Foremaster Lane

— Downtown Recreation Center, 50 E. Van Wagenen Road, Henderson

— Downtown Senior Center, 27 E. Texas Avenue, Henderson

—Alexander Library, 1755 W. Alexander Road, North Las Vegas

—American Legion, Richard Springston Post 60, 1510 Bruce Woodbury Drive, Laughlin Precauciones de altitud

A medida que la gente se desplaza a lugares más elevados para escapar del calor, la hidratación adecuada y la protección solar son aún más importantes.

Según Cleveland Clinic, la “altitud elevada” se sitúa entre los ocho mil y 12 mil pies sobre el nivel del mar. Esto significa que se encuentra en territorio de gran altitud, ya sea pasando el rato en la terraza del Lee Canyon’s Hillside Lodge, jugando en la zona base o haciendo una excursión por los cañones Kyle o Lee.

La deshidratación disminuye la capacidad del cuerpo para aclimatarse a las grandes altitudes, por lo que hay que hidratarse antes y durante la visita. También es útil evitar el alcohol la noche anterior a una excursión a gran altitud para ayudar a la hidratación.

Según la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, por cada mil pies de altitud, los rayos ultravioleta son entre un ocho y un 10 por ciento más intensos. Eso significa aplicarse un protector solar con un FPS más alto antes y durante una visita a Spring Mountains. Por ejemplo, si una persona usa un FPS 30 en el valle, debería considerar un protector solar con un FPS más alto, como 50-70. Además, llevar sombrero ayuda a protegerse la cara.

A medida que suben las temperaturas, las autoridades le piden a la gente beber mucha agua y evitar las actividades extenuantes y la exposición prolongada al sol. Conocer los signos de agotamiento y golpe de calor y estar atento a cada uno de ellos es más esencial.