Dos grandes cadenas comerciales abrirán nuevos locales en el oeste de LV

Se ha puesto el letrero de un nuevo Five Below en Centennial Hills, al oeste de Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

Una tienda de ofertas y una tienda de artes y manualidades tienen previsto abrir nuevos locales en el oeste de Las Vegas.

Un letrero fue puesto en un nuevo local Michaels cerca de la tienda de comestibles Trader Joe en Downtown Summerlin. Esta tienda Michaels debe abrir en mayo o junio de este año, dijo un portavoz de Michaels en un comunicado enviado por correo electrónico.

El sitio web de Five Below muestra dos nuevos locales en Las Vegas que abrirán el 9 de febrero. El primero está en el centro Montecito Marketplace en Centennial Hills, cerca de la intersección de West Elkhorn Road y North Durango Drive. El otro está en Sahara Pavilion North, un centro comercial cerca de la intersección de West Sahara Avenue y South Decatur Boulevard.

Con los dos nuevos locales, Five Below contará con siete tiendas en el valle. La tienda ofrece una amplia gama de artículos, desde figuras de acción y juegos de mesa hasta tapetes de yoga y masajeadores cervicales, la mayoría por cinco dólares o menos.

Five Below no respondió a una solicitud de comentarios.

El local de Michaels en Downtown Summerlin será el octavo local en el valle para el minorista de suministros de arte, enmarcado y manualidades. El nuevo local tendrá poco menos de 20 mil pies cuadrados y la empresa está contratando actualmente a “docenas” de empleados a tiempo completo y parcial para trabajar en este lugar, dijo un portavoz.