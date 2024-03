‘Devastación total’: Identifican a dos adolescentes muertos en choque

La oficina del forense del Condado Clark identificó a los dos adolescentes que murieron el sábado en un accidente en el que se saltaron un semáforo en rojo en el este de Las Vegas.

Thomas Quintero Jr., de 16 años, y Eduardo Barragán, de 16 años, ambos de Las Vegas, murieron a causa de heridas causadas por objeto contundente tras la colisión ocurrida alrededor de las 12:25 p.m. en South Pecos Road y East Hacienda Avenue.

Ninguno de los adolescentes llevaba puesto el cinturón de seguridad, según la policía.

Los adolescentes iban en dirección norte en Pecos cuando su Pontiac G6 aceleró en la intersección para pasarse una luz roja, golpeando un Ford Explorer que daba la vuelta, dijo el Departamento de Policía Metropolitana.

El Pontiac se subió a una acera y chocó contra un poste de alumbrado público, arrojando a los dos adolescentes del carro.

El pasajero del Pontiac G6 murió en el lugar del accidente, mientras que el conductor fue declarado muerto más tarde en el Hospital y Centro Médico Sunrise, según la policía.

El pasajero del Explorer sufrió heridas leves.

PREVENTABLE🚨

Right now, LVMPD Fatal detectives are working on their preliminary investigation of our jurisdiction's 36th & 37th traffic fatality, at the intersection of. Pecos & Hacienda. This was an Auto vs. Auto collision. pic.twitter.com/pNNIFhAzsi

— LVMPD Traffic Bureau (@LVMPD_Traffic) March 10, 2024