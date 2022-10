Cuestión de inocencia: Cómo los fiscales del Condado Clark revisan las condenas

octubre 28, 2022 - 11:50 am

Kirstin Lobato, de 35 años, que pasó más de 15 años en custodia por el asesinato de un indigente al que le cortaron el pene, saluda a sus simpatizantes después de salir del Centro de Detención del Condado Clark en Las Vegas el 3 de enero de 2018. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Kirstin Lobato, de 35 años, que pasó más de 15 años en custodia por el asesinato de un indigente al que le cortaron el pene, espera a sus seres queridos después de salir del Centro de Detención del Condado Clark en Las Vegas el 3 de enero de 2018. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

En esta foto de archivo del 30 de junio de 2017, DeMarlo Berry abraza a la abogada Samantha Wilcox después de una conferencia de prensa en la oficina legal de Eglet Prince en el centro de Las Vegas. La conferencia de prensa fue convocada tras la exoneración de Berry. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Una unidad especial de la fiscalía del Condado Clark que trata de corregir las condenas erróneas, produjo una exoneración por delito grave en los seis años transcurridos desde su creación.

Mientras tanto, durante el mismo periodo de tiempo, otros abogados en el sur de Nevada han obtenido cinco exoneraciones de delitos graves, la mayoría de ellos en casos de asesinato.

Las condenas anuladas gracias al trabajo de los abogados privados incluyen el caso de homicidio de alto perfil de Kirstin Lobato. Se pidió a la unidad de revisión de condenas del fiscal del distrito, también conocida como unidad de integridad de las condenas, que revisara el caso, pero se negó.

Pero los expertos dicen que el éxito de las unidades de revisión de condenas no debe juzgarse únicamente por el número de exoneraciones que han tenido.

“Si solo nos fijamos en las exoneraciones, estamos observando una métrica tan pequeña que de verdad estamos arriesgando toda la historia de lo que realmente ocurre”, dijo Marissa Bluestine, del Quattrone Center for the Fair Administration of Justice de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania.

El centro ofrece capacitación y apoyo a las unidades de revisión de condenas de todo el país.

“Las exoneraciones llevan tiempo”, dijo Bluestine. “Y debe coincidir toda una serie de factores”.

Transparencia, independencia y flexibilidad

Bluestine dijo que tres parámetros clave para evaluar una unidad de revisión de condenas son la transparencia, la independencia y la flexibilidad: “¿Funciona la unidad de forma transparente? ¿Es independiente? ¿Tienen buena comunicación y son flexibles?”.

Señaló que la unidad del Condado Clark no tiene una presencia evidente de red.

“Así que no hay manera de que el público entienda lo que está pasando”, dijo Bluestine. “No hay forma de que alguien que quiera recibir asistencia sepa cómo hacerlo, así que no es un proceso transparente”.

Bluestine dijo que las oficinas de los fiscales de distrito también deberían hacer un reporte anual para el público sobre el trabajo que sus unidades están haciendo, pero cuando el Review-Journal solicitó reportes anuales de la oficina del fiscal de distrito del Condado Clark con respecto a su unidad, no se otorgaron reportes.

La oficina tampoco ha emitido un comunicado de prensa sobre el trabajo de la unidad desde 2017, cuando DeMarlo Berry, cuyo caso de asesinato fue presentado a la unidad de revisión de condenas por Rocky Mountain Innocence Center, fue exonerado.

Según los números

Aunque la oficina del fiscal de distrito del Condado Clark no respondió a una solicitud de entrevista, la oficina proporcionó una hoja de cálculo con una lista de 231 casos que habían sido remitidos a la unidad hasta agosto. Una pequeña parte de esos casos fueron presentados por abogados de defensa criminal u organizaciones de inocencia, y pocos fueron aceptados para una nueva investigación. La hoja de cálculo no incluía cinco exoneraciones de delitos menores.

Los datos mostraban que 120 de las solicitudes procedían de los propios reclusos, y todas ellas fueron rechazadas. Otras 72 solicitudes fueron presentadas por la propia división de apelaciones del fiscal del distrito. En un correo electrónico, el fiscal adjunto, Christopher Lalli, explicó que la división de apelaciones remite los casos a la unidad cuando la petición de hábeas corpus, que cuestiona la constitucionalidad de algún aspecto de la condena o sentencia del preso, reclama la inocencia real. Todos esos casos fueron rechazados.

Luego hubo 70 casos marcados como “solicitud pendiente”. Según Lalli, se trataba de casos en los que se pidió una solicitud de revisión y se envió al solicitante, pero nunca se recibió de vuelta.

De los 231 casos que aparecen en la hoja de cálculo de la unidad de revisión de condenas, que se remonta a 2016, la unidad ha aprobado tres. Uno de ellos dio lugar a una reducción de la pena en un caso de asesinato. En otro caso, un hombre que se declaró culpable de infringir su supervisión de por vida tuvo esa condena revocada. El tercer caso fue la exoneración de asesinato de DeMarlo Berry.

La condena de Berry fue anulada en 2017 después de que otro hombre, que cumplía cadena perpetua en California por un asesinato diferente, confesara el crimen. Berry se convirtió en la primera persona en recibir un certificado de inocencia en virtud de una ley estatal de 2019 que ofrece una compensación a las personas condenadas injustamente en Nevada.

Casos rechazados

Tras la presentación del caso de Berry a la unidad de revisión de condenas, el Rocky Mountain Innocence Center presentó otros dos casos.

Uno era el caso de Todd Beverly, que fue enviado a prisión tras ser condenado por agredir sexualmente a su hijastra cuando era una niña. El segundo era el de Ashley Bennett, un hombre condenado por asesinato en 2002.

Beverly fue puesto en libertad condicional tras cumplir 20 años de prisión. Siempre ha mantenido su inocencia, y la supuesta víctima se retractó hace tiempo.

La mujer dio un emotivo testimonio el año pasado en una audiencia de libertad condicional para Beverly, que ahora tiene 62 años.

“¿Cómo puedo ser víctima de un delito que él nunca cometió?”, preguntó. “He luchado contra esto durante 20 años”.

Bennett, que ahora tiene 48 años, está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en Nevada, pero busca la exoneración después de que dos testigos se retractaran y un tercer testigo dijera que Bennett no estuvo involucrado en el asesinato.

Cuando estos casos se presentaron a la unidad de revisión de condenas, la respuesta no fue la misma que en el caso de Berry.

“Lamentablemente, ambos fueron rechazados por la Unidad de Revisión de Condenas (CRU)”, dijo Jennifer Springer, abogada del Rocky Mountain Innocence Center. “Estamos muy decepcionados por estos resultados, pero seguiremos abogando en nombre de estos clientes con la esperanza de asegurar un hallazgo de inocencia”.

Aunque ambos hombres persiguen una declaración de inocencia en los tribunales, ni Bennett ni Beverly han sido exonerados. Eso es especialmente problemático para Beverly porque la ley le impide tener contacto con su hijastra mientras esté condenado, aunque ella quiera estar cerca de él y jure que sus acusaciones eran falsas.

“Nadie está recibiendo justicia aquí”, dijo Springer. “Incluso la víctima”.

En los cuatro años transcurridos desde que los casos de Beverly y Bennett fueron rechazados, Rocky Mountain Innocence Center no ha presentado otro caso a la unidad de revisión de condenas del Condado Clark.

Cuando se le preguntó si el centro había dejado de presentar casos debido a esos rechazos de 2018, Springer solo dijo: “No quiero hablar de eso”.

Pero Springer dijo que espera mantener una buena relación de trabajo con la unidad para ayudar a traer a más personas inocentes a casa.

“Pasar por una unidad de revisión de condenas a veces puede traerlos a casa más rápido”, dijo.

La oficina del fiscal del distrito dijo que no tenía ningún documento que indicara por qué la unidad rechazó el caso de asesinato de Bennett. En cuanto al caso de Beverly, el jefe de la unidad, Dan Silverstein, señaló en un correo electrónico a uno de los abogados de Beverly que su unidad requiere nuevas pruebas potencialmente comprobables para proceder.

Silverstein escribió en el correo electrónico que la retractación de la hijastra “no es una ‘nueva evidencia capaz de ser investigada y corroborada’”.

La existencia de nuevas pruebas que puedan ser probadas es uno de los criterios que usa la unidad de revisión de condenas para decidir si se acepta un caso, y se indica en el formulario de solicitud que rellena quien espera que se revise su caso.

La unidad rechazó el caso de Lobato después de que fuera presentado por el abogado de Las Vegas, David Chesnoff e Innocence Project de Nueva York. La mujer fue liberada en enero de 2018 tras pasar más de 15 años entre rejas por el asesinato de un indigente al que se le amputó el pene.

Lobato había defendido su inocencia y apelado su caso durante años, ganando dos veces nuevos juicios.

“En consonancia con la conclusión a la que llegó nuestra Unidad de Revisión de Condenas, ningún tribunal de Nevada que se ocupó directamente del caso penal de Lobato concluyó que ella era realmente inocente de la acusación”, escribió Lalli en un correo electrónico enviado en septiembre al Review-Journal. “Después de que la condena fuera anulada por segunda vez -la primera basada en un error judicial y la segunda por asistencia ineficaz del abogado- el Estado tomó la decisión de no juzgar el caso por tercera vez”.

Prevención de condenas erróneas

Aunque los medios de comunicación a menudo se centran en las exoneraciones, Bluestine dijo que parte del trabajo más importante de una unidad de revisión de condenas es ayudar a garantizar que la cultura correcta prevalezca en el sistema de justicia: “cambios internos en la política y el procedimiento que pueden evitar que la gente sea condenada en primer lugar”.

Entre esos cambios: conseguir que la policía adopte las mejores prácticas para la identificación de testigos oculares, el uso de informantes y las técnicas de interrogatorio.

“En lo que respecta a las confesiones, hay que tratar de hacer que la policía use formas de interrogatorio que no produzcan confesiones falsas, sino que, de hecho, te den más información sobre un caso de la que tenías”, dijo Bluestine.

Y puede ser difícil determinar lo bien que funciona la unidad de revisión de condenas del Condado Clark sin una comunicación más eficaz.

“Porque la transparencia es uno de los mayores factores que la gente debe considerar en términos de si su unidad es una unidad sincera o no”, dijo Bluestine. “La comunidad tiene derecho a saber lo que pasa en esa unidad”.