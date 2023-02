Construirán nuevo local de ocio nocturno de 50 mdd en el Strip

An artist's rendering of Bottle Blonde, a restaurant and nightlife venue planned for the Las Vegas Strip. (Evening Entertainment Group)

Representación artística de Bottle Blonde, un restaurante y local de ocio nocturno proyectado para el Strip de Las Vegas. (Grupo Evening Entertainment)

The Grand Bazaar Shops on the Strip in Las Vegas, Monday, Feb. 13, 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Las Grand Bazaar Shops en el Strip de Las Vegas, el lunes 13 de febrero de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Las Vegas Boulevard va a recibir un nuevo local de ocio nocturno de 50 millones de dólares.

Evening Entertainment Group, con sede en Arizona, tiene previsto abrir un local de nueva construcción de Bottled Blonde en Grand Bazaar Shops, el centro comercial al aire libre ubicado fuera de Horseshoe Las Vegas, antiguo Bally’s.

Les Corieri, copropietario de Evening Entertainment Group, dijo que su objetivo es abrir el local independiente de 25 mil pies cuadrados en el cuarto trimestre de 2024.

Tendrá restaurante, bar y cervecería al aire libre. El desarrollo del proyecto, en la esquina sureste de Las Vegas Boulevard y Flamingo Road, costará unos 50 millones de dólares.

Ocupando un nuevo edificio de tres pisos con un lounge al aire libre en la azotea del cuarto nivel, Bottled Blonde se enfrentaría a una fuerte competencia en el Strip, un corredor repleto de lugares para comer, beber y salir de fiesta. También se ubicará en una intersección especialmente transitada por un gran número de autos y turistas.

Corieri señaló el elevado número de peatones y dijo que Bottle Blonde estará en un “emplazamiento de marquesina”.

“Nuestra visibilidad es mucho mayor que la de la mayoría”, le dijo al Review-Journal.

Evening Entertainment Group, propiedad de Corieri y su esposa, Diane, opera varias marcas de restaurantes y locales nocturnos, entre ellos Bottle Blonde.

Además del que está previsto abrir en Las Vegas, Bottle Blonde tiene locales en Texas, Miami, Scottsdale, Arizona, y uno en construcción en Nashville, Tennessee.

Este es un reportaje en desarrollo.