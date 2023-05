Campo de golf junto al el casino Strat estará listo para el el Grand Prix de Las Vegas

No te sorprendas si ves a los clientes de The Strat llevando bolsas de golf por el casino a finales de este año.

mayo 16, 2023 - 8:16 am

Atomic Golf se muestra en construcción en el lado norte de Strat en Las Vegas Jueves, 11 de mayo 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los ejecutivos de Golden Entertainment Inc, operadora de The Strat, dijeron el miércoles en una llamada a inversionistas que esperan medio millón de visitantes anuales al campo de golf Atomic Golf de Flite Golf and Entertainment. Se espera que las instalaciones abran a tiempo para la llegada de miles de visitantes que acudirán a la ciudad con motivo de la inauguración de Las Vegas Grand Prix de la Fórmula Uno el 18 de noviembre.

Con 99 mil pies cuadrados, Atomic Golf contará con 103 campos de golf y 10 putting bays.

Será el más reciente de los servicios nuevos o renovados de este resort de 2,427 habitaciones que cuenta con la torre de observación más alta de Estados Unidos.

El director de Marketing, Brad Goldberg, en una entrevista posterior a la llamada de resultados, dijo que Atomic Golf, de 75 millones de dólares, se diseñó específicamente para estar ubicado justo al norte del hotel-casino, de manera que los huéspedes pudieran estacionarse en el Strat y acceder a él caminando a través del casino.

“Creemos que habrá mucho movimiento”, dijo Goldberg. “Tendremos la capacidad de comercializar con esos huéspedes mientras caminan, con señalización o cualquier tipo de promociones especiales”.

Goldberg dijo que Golden está trabajando con Atomic para desarrollar una mercadotecnia cruzada que les permita a los titulares de la tarjeta de fidelidad True Rewards de Golden acumular puntos en sus compras en el campo de golf o usarlos para transacciones en el campo.

“Nos estamos enfocando en la integración del programa True Rewards para que los miembros de True Rewards disfruten de una experiencia impecable, ya que se trata de un servicio más que forma parte del programa en general”, afirma Goldberg.

Primer trimestre rentable

Golden reportó un primer trimestre rentable que no estuvo a la altura de las expectativas de los analistas. La empresa reportó unos beneficios netos de 11.6 millones de dólares, 38 centavos por acción, con unos ingresos de 278.1 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 31 de marzo. Esta cifra contrasta con los 36.1 millones de dólares (1.12 dólares por acción) de ingresos por 273.6 millones de dólares del mismo trimestre de 2022.

Durante el llamado, el presidente y director ejecutivo Blake Sartini dijo que dos importantes transacciones que la compañía anunció el año pasado se cerrarán en 2023.

En agosto de 2022, anunció que iba a vender su Rocky Gap Casino Resort en Flintstone, Maryland, al fondo de inversión inmobiliaria Vici Properties Inc. por 203.9 millones de dólares y las operaciones de casino a Century Casinos Inc. con sede en Colorado Springs, Colorado, por 56.1 millones de dólares. Sartini dijo que la operación se cerraría en junio.

En marzo, Golden anunció que iba a vender sus operaciones de juego distribuido en Nevada y Montana a J&J Ventures Gaming de Effingham, Illinois, por 322.5 millones de dólares, más 39 millones de dólares de efectivo comprado estimado.

Se espera que la operación se cierre a finales de 2023.

Analista: Se avecinan días buenos

El analista de la industria del juego John DeCree, de CBRE Equity Research, con sede en Las Vegas, dijo que, entre las dos grandes transacciones, la finalización de las instalaciones nuevas y renovadas y el sólido calendario de convenciones y eventos de Las Vegas en la segunda mitad de 2023, Golden debería ser próspero en los próximos trimestres.

“Con el programa de renovación en curso, esperamos un arrastre en el segundo trimestre similar al del primer trimestre”, dijo DeCree en un reporte del jueves a los inversionistas.

“Sin embargo, todas las habitaciones y la interrupción de la renovación de las habitaciones deberían completarse a finales del segundo trimestre, lo que posicionará a The Strat para aprovechar el fuerte calendario de grupos y eventos en la segunda mitad de 2023. Esperábamos que Strat comenzara a recuperar la ocupación entre semana en el primer trimestre con el gran calendario de convenciones en Las Vegas, pero la interrupción del inventario de habitaciones retrasó una mayor recuperación de la ocupación probablemente hasta la segunda mitad”.

DeCree señaló que la ocupación del Strat sigue estando por debajo de los niveles de 2019, pero las grandes convenciones y la ocupación entre semana deberían volver en la segunda mitad del año.

“Estimamos que la ocupación en Strat en el primer trimestre todavía estaba casi 20 puntos porcentuales por debajo de los niveles prepandémicos, lo que deja más de 20 millones de dólares de recuperación potencial de flujo de caja anual todavía en el horizonte. Esto, unido a la apertura de Atomic Golf a finales de año y al retorno de la inversión en las recientes renovaciones de las habitaciones, debería traducirse en un crecimiento de los beneficios en el segundo semestre de 2023 y en el año fiscal 2024, en caso de que no haya una profunda recesión en Estados Unidos”.