Cae nieve en las montañas en la noche; pronostican lluvia para el valle de Las Vegas

Lluvia ligera cayó principalmente en las partes norte y noroeste del valle el martes por la mañana, y se espera que las precipitaciones continúen durante la mayor parte del día, según el Servicio Meteorológico Nacional.

A partir de la 1 p.m. del martes, la mayoría de los pluviómetros del valle mostraban algo de precipitación con hasta 0.55 de pulgada cerca del Monte Charleston desde la medianoche. El suroeste del valle parecía ser la única zona seca.

Forecast calls for light rain throughout the day along the I-15 corridor & Lincoln County. Roads could become slick, so make sure to give yourself extra space when driving. In the Spring Mountains, heavy wet snow above 7000’ may cause minor to moderate impacts. #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/bRZizVndbQ

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) February 20, 2024