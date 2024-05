Centro comercial outlet de LV planea renovaciones y nuevas tiendas

Las Vegas South Premium Outlets planea renovarse este verano y dar la bienvenida a una nueva lista de minoristas.

El suelo interior y la pintura se actualizará y el “tragaluz visibilidad” se mejorará, anunció el centro comercial ubicado en 7400 Las Vegas Blvd. South.

Las marcas de ropa RVCA, Psycho Bunny y Billabong tienen previsto abrir en el centro comercial outlet, así como el minorista de valor Five Below y Cinnabon. Una tienda de Marshall Retail Group también está planeando su primera salida en el centro comercial. La marca de la tienda que el grupo traería no se dio a conocer.

El centro comercial no facilitó de inmediato un calendario para la apertura de las nuevas tiendas.

A principios de este año, la marca de calzado HeyDude abrió su primer establecimiento de Nevada en el centro comercial. Además, Round1 Arcade, un concepto de arcade solo con exclusivos juegos de arcade japoneses, juegos de garra y más, abrió sus puertas.