Boyd Gaming reporta crecimiento de ingresos, y cita los segmentos local y del centro

octubre 27, 2022 - 9:12 am

Fremont Hotel y Casino, una propiedad de Boyd Gaming en el centro de Las Vegas. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Los segmentos de juego local y en el centro de la ciudad de Boyd Gaming Corp. siguen creciendo muy por encima de las medidas anteriores a la pandemia, dijeron el martes los responsables de la empresa.

Keith Smith, presidente y director ejecutivo de la empresa, calificó el trimestre de “sólido rendimiento” en un comunicado antes de su declaración para conocer los resultados del tercer trimestre.

“Estos resultados se han visto impulsados por nuestra continua atención a los clientes principales y por la eficiencia sostenida en todo nuestro negocio, ya que nuestro modelo operativo está superando con éxito los retos actuales y ofreciendo resultados constantes”, dijo Smith. “Nuestro fuerte rendimiento operativo está produciendo un sólido flujo de caja libre, lo que nos permite devolver casi 500 millones de dólares de capital a nuestros accionistas en lo que va de año. En general, nos sentimos alentados por la resistencia de nuestro negocio, y seguimos confiando en nuestra estrategia y en nuestra capacidad para obtener resultados constantes en el entorno económico actual”.

Boyd reportó unos ingresos netos de 157 millones de dólares, o 1.46 dólares por acción, sobre unos ingresos de 877.3 millones de dólares, en el trimestre que terminó el 30 de septiembre. Esto se compara con un beneficio neto de 138.2 millones de dólares, o 1.21 dólares por acción, sobre unos ingresos de 843.1 millones de dólares durante el mismo trimestre de 2021.

Los funcionarios informaron que la tendencia de los ingresos está aumentando entre los “clientes principales”: las medidas de flujo de caja en el segmento de locales fue casi un 75 por ciento superior al tercer trimestre de 2019 y solo por detrás del tercer trimestre récord de 2021.

La dirección señaló que el segmento del centro de Las Vegas tenía unos márgenes de flujo de caja un 49 por ciento mejores que los del tercer trimestre de 2019, anterior a la pandemia. Atribuyó en parte el buen rendimiento al regreso de sus clientes hawaianos, un grupo demográfico importante dadas las históricas conexiones de marketing de la empresa. Smith dijo que las visitas procedentes de Hawái siguen estando por debajo de los niveles prepandémicos, pero el juego total es un siete por ciento mayor.

“Este trimestre, el crecimiento de los ingresos del juego de nuestro cliente principal ha ayudado a compensar el descenso del gasto de los resultados impulsados por el estímulo del que nos hemos beneficiado el año pasado durante el tercer trimestre”, dijo el director financiero Josh Hirsberg. “Como resultado, los ingresos del juego están esencialmente igualados con los del año pasado”.

También durante el trimestre, Boyd Gaming abrió el 15 de agosto el Casino Sky River, cerca de Sacramento. La empresa tiene un acuerdo de gestión de siete años con la Tribu de la Ranchería de Wilton. La dirección se negó a especificar cuánto ganará por la comisión de gestión, pero anteriormente estimó que podría ser de entre 25 y 30 millones de dólares.

Los ingresos de su segmento del medio oeste y el sur, donde se reporta la operación tribal, aumentaron un 5.7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Boyd dijo que espera que la adquisición de Pala Interactive, por valor de 170 millones de dólares, se cierre en las próximas semanas, según la empresa. La adquisición pretende reforzar las operaciones de la empresa en el ámbito del juego por internet.

Smith y Hisrberg dijeron que el sector del iGaming era importante para su crecimiento. Boyd tiene previsto adoptar un enfoque regional operando en los estados en los que ya existen empresas de Boyd y posiblemente en algunos estados colindantes clave.

Además, se espera que FanDuel -en la que la empresa tiene una participación del cinco por ciento y que recientemente cambió el nombre de su casa de apuestas deportivas del casino de Fremont- genere unos tres millones de dólares de flujo de caja este año y más en 2023, dijeron los ejecutivos. FanDuel lanzó las apuestas deportivas por teléfono y al por menor en Kansas y hará lo mismo en Ohio en los próximos meses.

En torno a Las Vegas

Los analistas tenían curiosidad por saber cómo veían los dirigentes de Boyd los próximos acontecimientos y cambios en el valle de Las Vegas.

Cuando se le preguntó por los planes de expansión de su competidor Red Rock Resorts, empresa matriz de Station Casinos, Smith dijo que no prevé un impacto “significativo”.

“Tenemos algunos clientes en una zona, pero no es el mercado principal del que nos nutrimos en ninguna de nuestras propiedades locales”, dijo Smith. “Al considerar esa incorporación al mercado, que es realmente la única incorporación significativa en los próximos 15 meses, no vemos ningún impacto significativo en nuestro negocio. ¿Habrá alguna? Claro, los clientes siempre van a visitar nuevas propiedades, pero no esperamos que sea significativo”.

Otros se preguntaban cómo afectaría al negocio de Boyd el apretado calendario de eventos especiales de 2023 y 2024, con acontecimientos de primera fila como la carrera de Fórmula Uno en noviembre de 2023 y el Súper Tazón en febrero de 2024.

“A medida que el Strip mejora, más gente viene a Las Vegas”, dijo Smith. “Tanto si se trata de nuestras operaciones en el centro de la ciudad como de The Orleans, que cuenta con más de 1,900 habitaciones de hotel y una buena cantidad de espacio para reuniones/convenciones, todo ello nos permite llenar y subir los precios, por lo que nos irá absolutamente mejor a medida que la ciudad siga estando llena, tenga más eventos únicos y atraiga más clientes a la ciudad”.

Boyd Gaming, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, cerró el martes a 54.78 dólares, un 1.86 por ciento más. Las acciones subieron un 0.77 por ciento después de las horas para terminar en 55.20 dólares.