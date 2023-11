Bally’s pierde empleados en Tropicana a la espera del próximo paso de los A’s con el estadio

noviembre 2, 2023 - 8:41 am

El sitio del hotel-casino Tropicana donde los Oakland Athletics planean construir un nuevo estadio de béisbol en el Strip de Las Vegas se ve, el martes 16 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Los ejecutivos de Bally’s Corp. ven dolor a corto plazo, pero ganancias a largo plazo con su proyecto de estadio Tropicana Las Vegas-Oakland A’s – y parte de ese dolor implica que los empleados dejen el hotel debido a incertidumbres futuras.

Los ejecutivos dijeron que no esperan tener ningún anuncio de urbanización hasta después de que la Major League Baseball (MLB) y los A’s confirmen la reubicación del equipo a Las Vegas, que se espera que se considere a finales de este mes.

Representantes de los A’s comunicaron la semana pasada a la Autoridad de Estadios de Las Vegas que no esperan iniciar la construcción de un estadio de 33 mil asientos en 35 acres de terreno de Tropicana hasta abril de 2025.

Gaming and Leisure Properties Inc, el fondo de inversión inmobiliaria que posee los terrenos bajo el Tropicana, dijo en un llamado de ganancias el viernes que no determinaría si invertiría más en el proyecto Tropicana hasta que los A’s revelen sus planes.

Bally’s se encuentra en la misma situación.

“(Nuestro flujo de caja) ha disminuido, ya que las reservas son más difíciles de gestionar porque no sabemos cuándo se va a cerrar y también, francamente, nuestros empleados están empezando a irse, ya que hay nuevas propiedades en la zona y no saben cuándo vamos a volver a desarrollar”, dijo el director de Bally, Soo Kim, a los inversionistas en la llamada de ganancias del tercer trimestre del miércoles.

La compañía no dijo cuántos empleados han abandonado la empresa ni habló de planes para reemplazarlos.

El proyecto de Durango de Station Casinos y el Fontainebleau del norte del Strip tienen prevista su apertura en los próximos dos meses.

George Papanier, presidente de Bally’s, declaró durante el llamado: “Estamos muy pendientes de los próximos pasos en cuanto a los planes de reubicación de los Oakland A’s en nuestro sitio Tropicana de Las Vegas”.

“La votación de la MLB está prevista para noviembre”, añadió. “Las oportunidades estratégicas que esta urbanización presenta para nuestra empresa son muy convincentes y estamos entusiasmados por el valor que esta propuesta ha creado para nosotros. Recuerden que compramos el Trop por 150 millones de dólares en efectivo con un contrato de arrendamiento de 50 años. Ahora, tenemos a los A’s invirtiendo 1.5 mil millones de dólares, incluyendo 380 millones de fondos públicos en este terreno, que aunque tenemos algún dolor a corto plazo, este es un activo extremadamente valioso”.

Aunque los ejecutivos de Bally’s consideran que el Tropicana es una inversión lucrativa, no es la principal prioridad de la empresa, sino Chicago. La empresa abrió un casino temporal en el edificio Medina Temple y tiene previsto invertir 1,600 millones de dólares hasta 2026 para construir un complejo integrado de 500 habitaciones en un sitio que antes ocupaba el Chicago Tribune.

Además del proyecto de Chicago, Bally’s introducirá el juego por internet en Rhode Island en marzo. La empresa también se encuentra entre los aspirantes a una de las tres licencias de casino del estado de Nueva York. Los ejecutivos dicen que les gustan sus posibilidades en Nueva York porque los cargos electos locales apoyan su oferta en Ferry Point, en el Bronx.

Bally’s también ha introducido recientemente su marca en Europa y está aumentando sus oportunidades en casinos físicos, iGaming y apuestas deportivas en varios estados.

“Obviamente, tenemos tres grandes empresas apasionantes y tenemos que asegurarnos de equilibrarlas todas”, dijo Kim. “Nuestra mayor prioridad es Chicago, pero lo bueno es que tenemos una cifra que alcanzar en términos de gasto”.