Automovilistas de California y Utah, prepárense para el tránsito del Día del Trabajo en la I-15

Las obras de emergencia que se están llevando a cabo en el sur de California, justo al sur de la frontera entre Nevada y California, no deberían afectar al tránsito del Día del Trabajo, según informaron las autoridades el martes.

agosto 31, 2022 - 9:28 am

El tráfico del Memorial Day se acumula en la rampa de acceso a la Interestatal 15 Sur en Jean el lunes 30 de mayo de 2022. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Los equipos están llevando a cabo reparaciones de emergencia en un puente al sur de Nipton Road, en Mountain Pass, que resultó dañado debido a las inundaciones que se produjeron durante las tormentas de la semana pasada, según publicó el lunes en Twitter el Departamento de Transporte de California (Caltrans).

Esos trabajos están provocando una congestión del tránsito en la Interestatal 15 en dirección sur, ya que el tráfico se reduce a un carril en la zona. Esto afectó a los automovilistas que regresaban al sur de California desde Las Vegas el pasado fin de semana.

Caltrans no prevé que esos trabajos, que comenzaron el 24 de agosto, se prolonguen durante el ajetreado fin de semana feriado.

“Caltrans prevé la reapertura del puente antes del fin de semana del Día del Trabajo, con todos los carriles abiertos el jueves… si no antes”, dijo Will Arnold, portavoz de Caltrans. “Caltrans no prevé que sea necesario seguir trabajando durante el fin de semana del Día del Trabajo”.

Nipton Road está a unas 11 millas al sur de la frontera entre Nevada y California. El tránsito en la I-15 en dirección sur suele acumularse a 20 millas o más de la frontera del estado cuando los viajeros regresan al sur de California después de los fines de semana festivos en Las Vegas. La reducción de carriles a 1o millas de distancia solo aumentará los retrasos en el tránsito en el tramo de la interestatal tras el fin de semana del Día del Trabajo.

Hay planes para añadir un carril adicional que se abrirá solo a los vehículos durante la congestión del tránsito. Eso incorporará el restablecimiento de los arcenes desde la fila del estado hacia el sur de California hasta el puesto de control agrícola.

Dicho esto, no será fácil volver al sur de California tras el fin de semana del Día del Trabajo. Como se ha señalado, el tránsito puede acumularse a lo largo de más de 20 millas en la frontera entre Nevada y California, por lo que los viajeros deben añadir tiempo extra a su viaje y llevar agua y otros artículos de primera necesidad. Los automovilistas también deben asegurarse de que sus tanques de gasolina están llenos antes de salir de Las Vegas. Se espera que las temperaturas se acerquen a los 110º F este fin de semana en la zona.

Los automovilistas que quieran ahorrarse el posible dolor de cabeza del tránsito pueden tomar la Autopista U.S. 95 desde cerca de Boulder City hasta la Interestatal 40 en California, hasta la I-15.

Viajeros de Utah

Los que viajen entre Las Vegas y el sur de Utah y más allá deben prepararse para una mayor congestión del tránsito este fin de semana debido a las obras en curso en las carreteras, según el Departamento de Transporte de Nevada (NDOT).

Los que vuelvan al sur de Utah verán el mayor impacto con una reducción de carriles de unas tres millas en la I-15 en dirección norte entre el marcador de milla 110 y justo después del 112. Los equipos están realizando zanjas de sistemas de transporte inteligentes en el carril cerrado.

La reducción hacia el sur es más corta, ya que los trabajos de reparación del drenaje suponen una reducción de unos 1,500 pies en el punto de milaje 110, dijo el portavoz del NDOT Justin Hopkins.

“Lo que prevemos que podría ser un punto problemático para el fin de semana es el proyecto I-15-Mesquite”, dijo Hopkins. “Seguiremos teniendo cierres de un solo carril en ambas direcciones durante al menos unas semanas más”.