Aún no hay justicia para la familia de Lesly Palacio a tres años de su asesinato, dice abogado

agosto 29, 2023 - 9:07 am

La abogada Ofelia Markarian ofreció el lunes 28 de agosto de 2023 una rueda de prensa en su bufete de Las Vegas sobre cómo la familia de Lesly Palacio está afrontando su muerte en el tercer aniversario de su asesinato el 29 de agosto de 2020. (Brett Clarkson/Las Vegas Review-Journal)

Participantes en una protesta para exigir justicia en el caso del asesinato de Lesly Palacio, en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas, el viernes 25 de junio de 2021. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El ex congresista de Nevada Rubén Kihuen habla durante una protesta para exigir justicia en el caso de asesinato de Lesly Palacio, en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas, el viernes 25 de junio de 2021. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El ex congresista de Nevada Rubén Kihuen, de izquierda a derecha, con Aracely Palacio, madre de Lesly Palacio, quien fue asesinada el verano pasado, y Griselda Nava, familiar, participan en una protesta para exigir justicia en el caso de asesinato, en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas, el viernes 25 de junio de 2021. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Lesly Palacio (LVMPD)

Erick Rangel-Ibarra (Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas)

En el tercer aniversario de la muerte de una mujer de 22 años de Las Vegas, su familia tiene esperanzas, pero también está perdiendo la fe en que alguna vez se haga justicia, dijo su abogada.

“Se sienten perdidos”, dijo la abogada Ofelia Markarian el lunes en una conferencia de prensa. “Sienten que están perdiendo, que nada ha servido de nada”.

Erick Rangel-Ibarra, el sospechoso señalado por el Departamento de Policía Metropolitana en el asesinato de Lesly Palacio, no ha sido arrestado, confirmaron el lunes la policía y el FBI.

“Erick Rangel-Ibarra sigue siendo considerado sospechoso y no, no ha sido encontrado, y sí, seguimos buscándolo”, dijo el agente de la Policía Metropolitana Luis Vidal.

“Estamos ayudando a la Policía Metropolitana”, dijo la vocera del FBI Sandra Breault.

Markarian dijo que cree que todavía está en México, a donde los fiscales dijeron que huyó con su padre después del asesinato del 29 de agosto de 2020.

“Erick no se encuentra en ninguna parte; no sabemos dónde está”, dijo Markarian, y agregó que no sabe dónde viven los miembros de la familia Rangel ni si todavía viven en Las Vegas. “Seguimos teniendo muchas, muchas esperanzas de que las autoridades lo encuentren y lo lleven ante la justicia. Sin embargo, la familia está perdiendo la fe, perdiendo la esperanza”.

El padre de Rangel-Ibarra, José Rangel, quien regresó a Estados Unidos y se entregó en un puesto de control fronterizo de San Diego el 19 de enero de 2021, fue condenado en un tribunal de Las Vegas por ayudar a su hijo a deshacerse del cadáver. Cumplió unos ocho meses de una condena de dos años, dijo Markarian.

Ese castigo indignó a la familia de Palacio, que lo consideró un tirón de orejas para Rangel y una bofetada en la cara para ellos.

Ahora, tres años después del asesinato, la familia de Palacio no tiene respuestas ni justicia, dijo Markarian. Nadie de la familia de Palacio asistió a la rueda de prensa. Es demasiado duro para ellos, dijo Markarian, y querían centrarse en Lesly Palacio —cuando se acerca otro aniversario— en lugar de en Rangel-Ibarra.

La familia aún no sabe cómo ni por qué mataron a Palacio. La causa de su muerte fue reglamentada como indeterminada por la oficina forense del Condado Clark, dijo Markarian.

Las imágenes de vigilancia del 29 de agosto de 2020 mostraban a Rangel-Ibarra, que entonces tenía 25 años, y a Rangel arrastrando el cuerpo de Palacio fuera de la casa de Rangel-Ibarra y colocándolo en una camioneta. Palacio había quedado con Rangel-Ibarra para tomar unas copas ese mismo día.

Antes de que el cuerpo de Palacio fuera encontrado en Moapa Valley, cerca de Valley of Fire, en septiembre de 2020, era una joven que tenía “muchos sueños”, dijo el abogado. La familia Palacio no era rica, y ella siempre estaba ayudando, dijo Markarian.

“Era muy extrovertida, alegre”, dijo Markarian. “Cualquier habitación en la que entraba, ella sola la iluminaba”.

Markarian dijo el lunes que cualquier familiar o amigo de Rangel-Ibarra que sepa dónde está debería hacer lo correcto y entregarlo. No merece la protección de nadie, dijo.

“Nuestro mensaje es que entreguen a Erick”, dijo. “Han pasado tres largos años. Lesly merece justicia. Su familia merece justicia.

“No olviden a Lesly Palacio”, añadió Markarian.