Aumentan las sanciones y confiscaciones de fuegos artificiales ilegales en Las Vegas

Fuegos artificiales sobre North Las Vegas el lunes 4 de julio de 2022. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Las autoridades de Las Vegas multaron a docenas de personas por fuegos artificiales ilegales durante el fin de semana festivo en un pronunciado aumento en comparación con el año pasado.

Una operación de dos días del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD), el Departamento de Bomberos del Condado Clark y el Departamento de Bomberos de Las Vegas resultó en 53 sanciones, anunció el martes LVMPD.

En 2021, los funcionarios de bomberos del condado emitieron cuatro sanciones en todo el valle, en comparación con las 21 emitidas en 2020 y las 69 emitidas en 2019.

“Se emitieron menos sanciones durante los años pandémicos de 2020 y 2021 debido a las limitaciones de personal”, escribió la portavoz del condado Stacey Welling en un correo electrónico.

Asimismo, LVMPD emitió cinco sanciones el año pasado y 22 el anterior. El departamento se negó a comentar las cifras, remitiendo a los funcionarios del condado.

Un proyecto de ley aprobado durante la última sesión legislativa elevó la multa a un mínimo de 500 dólares por fuegos artificiales ilegales encendidos en el Condado Clark. Las grandes explosiones pueden dar lugar a una multa de hasta 10 mil dólares.

“Si se meten con fuegos artificiales ilegales, prepárense para pagar una multa y para que se les confisquen”, dijo el jefe de los bomberos del Condado Clark, John Steinbeck, en una entrevista antes de las vacaciones. “La asamblea estatal y el gobernador promulgaron la última ley para aumentar las multas, el condado aumentó las multas y sentimos que es un mensaje fuerte para poner en acción”.

El Condado Clark solo permite los fuegos artificiales “Safe and Sane”, que no salen disparados al aire cuando se encienden o explotan, y no se permiten fuegos artificiales después de la medianoche del 4 de julio. Los fuegos artificiales “Safe and Sane” incluyen bengalas, fuentes, petardos y fuegos artificiales aprobados por el departamento de bomberos que normalmente explotan en el suelo y no en el aire.

El Departamento de Bomberos del Condado Clark confiscó 330 libras de fuegos artificiales durante el fin de semana de este año, escribió el martes el portavoz Carlito Rayos en un mensaje al Review-Journal.

“Nos centramos en los vecindarios donde se produjeron incendios, causados por fuegos artificiales ilegales, en los últimos tres años”, escribió Rayos. “También hemos evaluado la eficacia de las medidas de control anteriores visitando las direcciones en las que se han emitido sanciones en los últimos tres años. Ninguno de los anteriores infractores fue visto con posesión o encendiendo fuegos artificiales ilegales”.

El Departamento de Bomberos de Las Vegas emitió 12 sanciones en 2020 y 2021 combinados y confiscó casi 2,500 libras de fuegos artificiales ilegales en ese mismo lapso.

La cantidad de fuegos artificiales que confiscaron este año no estuvo disponible de inmediato el martes.

“Nuestro objetivo aquí en la ciudad de Las Vegas es confiscar los fuegos artificiales ilegales y educar a las partes involucradas sobre los peligros de usar esos artículos”, escribió Margaret Kurtz, portavoz de la ciudad de Las Vegas en un correo electrónico. “Con el tiempo que toma detenerse y escribir una sanción el 4 de julio, podríamos llegar a más zonas -y prevenir más lesiones e incendios- simplemente confiscando los fuegos artificiales ilegales y continuar. Las sanciones no son nuestro objetivo. Son simplemente una herramienta más, usada cuando la situación lo requiere”.

Algunos evaden las consecuencias

La policía de North Las Vegas y Henderson no participó en la campaña de sanciones, según los departamentos.

El oficial de policía de North Las Vegas, Alex Cuevas, dijo que a los agentes les lleva más tiempo escribir una multa que confiscar el contrabando y educar a los residentes. También dijo que es difícil para los oficiales atrapar a los delincuentes en el acto.

“Es un delito menor que no ocurre en su presencia”, dijo Cuevas. “Cuando alguien reporta fuegos artificiales en su área, o a un grupo de personas encendiendo fuegos artificiales, para cuando llegamos, debido al volumen de llamados, ya está hecho o la gente ya se fue”.

Invitó a los residentes a usar el sitio ISpyFireworks del condado, que repercutirá en los lugares donde los agentes patrullen el año siguiente. El sitio registró 61 mil quejas de 2019 a 2021, con el segundo volumen de reportes más alto proveniente del código postal 89031, un vecindario de North Las Vegas cerca de Craig Ranch Regional Park.

Dale Porray, que vive al oeste de Springs Preserve entre Charleston Boulevard y Washington Avenue, dijo la semana pasada que se había desanimado ante la ausencia de la aplicación de la ley mientras su vecindario sonaba más y más como un campo de batalla cada 4 de julio.

“Veo montones y montones de fuegos artificiales de alta potencia de explosión aérea”, dijo. “Llamo repetidamente al 311 y lo reporto en el sitio web de ISpyFireworks… Me gustaría saber cuánta gente recibe esa multa más alta”.