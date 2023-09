Aire más fresco del noroeste traerá brisas al valle de Las Vegas

Se pronostican unos días con viento y temperaturas más bajas en el valle de Las Vegas.

Ráfagas heladas están avanzando desde el noroeste del Pacífico hacia Las Vegas, trayendo viento y el aire más frío.

The cooling trend of the past few days will continue through the end of the week with temperatures dropping to 10 degrees below normal by Friday. The system responsible for these cooler temps will also bring gusty southwesterly winds to the region on Thursday. #NVwx #CAwx #AZwx pic.twitter.com/JCAAJ3Rb42

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 19, 2023