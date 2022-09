Abrirán exposición sobre el 1º de octubre en The Clark County Museum

Se espera que The Clark County Museum reabra su exposición “1 October Remembrance Exhibit” el 23 de septiembre, según anunció el condado el martes.

agosto 31, 2022 - 10:57 am

Esta foto de archivo del 17 de septiembre de 2018 muestra cruces que fueron colocadas previamente en el letrero de Welcome to Las Vegas durante una exposición dentro del Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

La exposición, “5 Years Later: Remembering 1 October & Becoming Vegas Stronger” estará abierta desde el 23 de septiembre hasta el 30 de enero, comenzando con una recepción pública gratuita a las 5 p.m. del 23 de septiembre.

El museo expondrá 22 mil objetos dejados en lugares locales en los días posteriores al tiroteo, entre los que se incluyen cartas, carteles y cruces blancas del lugar del tiroteo y el letrero de “Welcome to Las Vegas”. El museo también está buscando la opinión de las personas que pudieron haber dejado esos objetos para ayudar a contar mejor sus historias.

“Es importante para nosotros honrar las vidas perdidas y cambiadas para siempre a causa del 1° de octubre”, escribió el presidente de la Comisión del Condado Clark, Jim Gibson, en el comunicado del condado. “Nuestra comunidad puede estar orgullosa de cómo respondimos a la oscuridad de ese día y recordar la efusión de amor y apoyo que recibimos unos de otros y de todo el país y el mundo. También es importante reconocer la fuerza y la resistencia que seguimos demostrando como comunidad en respuesta a la tragedia con cada año que pasa”.

La exposición recordará a las 60 personas fallecidas tras el tiroteo masivo más mortífero de la historia reciente de Estados Unidos, que se desató al final del festival Route 91 Harvest en Las Vegas el 1° de octubre de 2017.

El museo presentará una segunda exposición en el Centro Gubernamental del Condado Clark, 500 S. Grand Central Parkway, desde el 28 de septiembre hasta el 13 de octubre, en la que se mostrará el mural The Art of Healing realizado por estudiantes de Las Vegas Academy of Arts.

Ambas exposiciones proporcionarán información a aquellos que deseen participar en el monumento final, que está siendo creado por el “1 October Memorial Committee”. El comité está buscando propuestas de expresión creativa que puedan ser incorporadas al monumento final hasta el 31 de octubre.

El museo está abierto todos los días de 9 a.m. a 4:30 p.m. en 1830 S. Boulder Highway, mientras que el Centro de Gobierno está abierto de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. La exposición estará abierta dentro del Centro de Gobierno hasta el mediodía el 1° de octubre.