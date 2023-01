11 objetos cotidianos que puedes reciclar para ganar dinero

(Getty Images).

¿Por qué tirar cosas a la basura cuando puedes reciclarlas, y ganar algo de dinero a cambio?

Al desviar ciertos objetos del flujo de residuos y mantenerlos fuera de los vertederos, también puedes ganar dinero extra o ayudar a causas nobles. Desde chatarra hasta cartuchos de tinta, pasando por tapones de botellas y materiales de construcción, puedes reciclar una gran variedad de objetos a cambio de dinero. También hemos incluido información sobre cómo reciclar objetos por buena voluntad.

Las empresas también deberían buscar en el mercado del reciclaje algo de dinero extra. Los restaurantes pueden vender aceite de cocina usado o rancio. Los autos y camionetas viejos pueden desguazarse por dinero, así como los electrodomésticos grandes.

¿Listo para ver todas las cosas que puedes reciclar por dinero?

¿Cómo reciclar objetos domésticos por dinero?

En primer lugar, tendrás que encontrar un centro de reciclaje o punto de recolección que esté buscando aquello de lo que quieres deshacerte. Aunque el objetivo es ganar dinero, podrías conformarte con una donación -que podría desgravarse- si eso significa despejar el garaje. El centro de recolección también te informará de cómo preparar los objetos según sus especificaciones.

Encuentra un punto de recolección

Para encontrar un centro de reciclaje cerca de ti, dirígete a Earth911.com e introduce el artículo que quieres reciclar junto con tu ubicación. El sitio enumera los puntos de recolección de materiales tan diversos como anticongelantes y munición, computadoras y ropa.

Prepara los objetos para reciclar

Por supuesto, no todo vale, y es importante preparar los objetos reciclables según las especificaciones de la organización. Esto es especialmente importante si reciclas materiales peligrosos. Los desguaces de metal pagan más por el metal limpio, a veces casi el doble.

Los centros de reciclaje pueden exigirte que quites los tapones de las botellas, que las enjuagues y embolses en determinados incrementos, o que clasifiques y ates los cartones. Comprobar las reglas antes de ir te ahorrará tiempo después.

Asegúrate de embolsar correctamente los objetos que puedan ensuciar un poco. Aunque limpies bien todas las botellas y latas, es posible que queden restos de agua u otros residuos en ellas, así que asegúrate de transportarlas en cubetas o bolsas para proteger el interior de tu auto.

Si vas a donar un teléfono móvil u otro artículo electrónico, asegúrate de borrar de él tu información personal, incluidas listas de contactos, mensajes de voz, mensajes de texto, fotos, contraseñas, descargas y cualquier otra cosa a la que no quieras que accedan extraños al azar. Haz una copia de seguridad de tu información en tu nuevo teléfono, en tu computadora o en un servicio basado en nube, y luego restaura tu antiguo teléfono a los ajustes de fábrica antes de reciclarlo.

Objetos que puedes reciclar por dinero

Hay un montón de objetos reciclables en casa (quizá en tu garaje) con los que puedes ganar algo de dinero. Dependiendo de dónde vivas, te pueden pagar por reciclar:

Desecho metálico.

Botellas y latas.

Baterías de auto.

Cartuchos de tinta.

Teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.

Autos chatarra.

Corchos de vino.

Cajas de cartón.

Aceite de cocina.

1. Desecho metálico

La chatarra es uno de los materiales más rentables de reciclar.

El cobre, el acero y el aluminio son solo algunas de las chatarras que puedes reciclar por dinero. Busca en Google en tu zona y “chatarrería” para encontrar una instalación que acepte los metales que tengas e infórmate de sus procedimientos de entrega.

Los precios de la chatarra estaban aumentando debido a los problemas de transporte causados por la pandemia. Algunos pronosticadores creen que los precios empezarán a bajar a finales de año. Ahora es un buen momento para deshacerte de esa chatarra.

Una vez recogido el metal, averigua si es férrico o no férrico comprobando si se le pega un imán. Si lo hace, el metal es férrico y probablemente un metal común como el acero o el hierro. Estos objetos no suelen valer mucho, pero aun así merece la pena reciclarlos. Si el imán no se le pega, es probable que tengas entre manos cobre, aluminio, latón, bronce o acero inoxidable. Estos metales son más valiosos.

El cobre es uno de los metales más rentables: El alambre y los tubos de cobre rinden entre dos y 3.40 dólares por libra, según la calidad y el grosor del alambre. El aluminio suele ganar entre 40 y 70 centavos por libra, y el latón amarillo puede rendir unos 1.65 dólares por libra.

El metal fundido a presión, que suele estar hecho de zinc, aluminio y otros metales no férreos, cuesta entre 20 y 30 centavos la libra, aunque los precios locales varían. El zinc vale más que el aluminio.

2. Botellas y latas

Un escritor de Penny Hoarder ganó 1,500 dólares canjeando latas de refresco que recogía en el trabajo. Tú también puedes ganar dinero recogiendo botellas y latas, ya sea del trabajo, de amigos y familiares, en eventos, o simplemente los reciclables que usas en casa.

El Foro Económico Mundial calcula que, aunque la mayor parte del aluminio se recicla, sigue habiendo siete millones de toneladas que no se reciclan cada año. Eso es mucho dinero que se deja sobre la mesa.

California ofrece cinco centavos por la mayoría de las botellas de plástico y vidrio y las latas de aluminio de menos de 24 onzas, y 10 centavos por los envases de 24 onzas o más. Técnicamente es un depósito por botella, pero mucha gente no se molesta en recoger sus devoluciones, así que es dinero fácil para los coleccionistas de botellas y latas.

Michigan tiene una tasa de reciclaje de 10 centavos por botella, lo que ha llevado a la gente a introducir ilegalmente botellas vacías compradas fuera del estado para cobrarlas. (¡Esta fue incluso la trama de un episodio de Seinfeld!) Muchos estados tienen programas de depósito similares, así que comprueba qué hay disponible donde vives.

3. Baterías de auto

Advance Auto Parts ofrece una tarjeta regalo de 10 dólares a los clientes que lleven sus baterías de auto usadas (también se aceptan baterías de camiones ligeros). Si la empresa no tiene un punto de venta cerca de ti, llama a las tiendas de recambios de tu localidad para ver si ofrecen ofertas similares.

4. Cartuchos de tinta

Varias tiendas de material de oficina, como Staples y Office Depot, aceptan cartuchos de tinta usados para reciclarlos. Staples te devuelve dos dólares por cartucho, con un máximo de 20 devoluciones al mes, y tienes que gastar al menos 50 dólares en tinta o tóner en los 180 días siguientes al reciclaje.

Office Depot también te devuelve dos dólares en recompensas del programa por cada cartucho de tinta o tóner que recicles, hasta 10 cartuchos al mes. Pero también debes comprarles tinta el mismo mes. No hay límite en el número de cartuchos que puedes reciclar, pero solo recibirás puntos por los 10 primeros al mes. Puedes usar tus puntos para obtener diferentes ventajas y descuentos.

5. Teléfonos móviles

Eco-Cell es una de las muchas empresas que ofrecen dinero por móviles viejos y otros aparatos electrónicos. La empresa acepta teléfonos que funcionen o estén rotos, tabletas, baterías recargables, placas de circuitos y una gran variedad de otros aparatos electrónicos. Aunque un artículo esté roto o se haya sumergido en agua y esté inservible, Eco-Cell lo aceptará para desviar los aparatos electrónicos de los vertederos y eliminar adecuadamente sus componentes y metales tóxicos.

Muchos proveedores de teléfonos móviles, como Verizon y AT&T, tienen programas de canje en los que puedes recibir un vale, una tarjeta regalo u otra recompensa por entregar tu viejo teléfono. Amazon Trade-in es otra forma de ganar tarjetas regalo.

Varias organizaciones benéficas también aceptan teléfonos móviles, ya sea para reutilizarlos o venderlos y usar los fondos para un fin benéfico. Cell Phones for Soldiers reacondiciona y vende tu viejo teléfono a militares en activo y veteranos. Si un teléfono es demasiado viejo o está roto, Cell Phones for Soldiers lo vende a empresas de reciclaje que lo desmontan en busca de piezas y se deshacen de sus metales de forma responsable. Los beneficios de las ventas se destinan a comprar tarjetas de llamadas internacionales para las tropas y a proporcionar ayuda económica de emergencia a los veteranos.

Las organizaciones que trabajan con víctimas de malos tratos domésticos también aceptan móviles usados de sus clientes para llamadas de emergencia al 911.

Y, por supuesto, siempre puedes vender tú mismo tu viejo teléfono.

6. Autos chatarra

¿Tu viejo cacharro oxidado? Puedes reciclarlo a cambio de dinero. Hay empresas que pagan en efectivo por autos desguazados. U-Pull-It tiene una guía útil sobre la mejor forma de desguazar tu auto.

Junk Car Medics es otra empresa que comprará tu auto. Puedes venderles tu auto por internet o por teléfono. Introduces datos sobre tu vehículo, como el estado y el número de millas, y rápidamente te hacen una oferta. Si la aceptas, tendrás que aportar una constancia de propiedad y algunos datos más antes de que te paguen. La empresa dice que la mayoría de las transacciones se realizan el mismo día, y se llevan el auto por ti.

7. Corchos de vino

Puedes dejar que tu vino pague un poco por sí mismo. Sitios como Etsy, Ebay y otros muestran anuncios de corchos de vino usados. Vender en estos sitios no es difícil. Cuando fijes los precios, ten en cuenta que los sitios cobran pequeñas comisiones tanto por anunciar como por vender los artículos.

También debes asegurarte de que sabes cuánto costará enviar un artículo por correo, para que no haya sorpresas desagradables durante la transacción.

¿Tienes algunos artículos para reciclar y quieres ganar dinero con ellos en Etsy? Aquí tienes una guía paso a paso.

8. Cajas usadas

¿Te acabas de mudar y tienes un montón de cajas? ¿O tienes una ligera adicción a las compras por internet y tienes montones de cajas en el garaje? Puedes revender tus cajas a través de Boxcycle y otros sitios similares. Aceptan prácticamente de todo, siempre que estén en buen estado y no huelan mal.

9. Electrónica

Las viejas laptops, monitores, tabletas y otros aparatos electrónicos pueden venderse a través de sitios como Decluttr. Pero espera, ¡hay más! También aceptan dvds, cds, libros, juegos y teléfonos móviles. Decluttr tiene una aplicación que puedes descargar para facilitar la venta.

Un sitio similar es IWM, que significa Vale Más (en inglés). Abarca productos electrónicos similares, pero también incluye la venta de cámaras.

10. Aceite de cocina

El aceite de cocina usado (o estropeado) se usa en biocombustibles, que es un mercado en crecimiento. Aunque un hogar no use mucho terreno, muchos restaurantes sí lo hacen. Muchos se ofrecen a darte contenedores y a recoger tu aceite. Solo unas pocas prometen pagar. GF Commodities presta servicio en la mayor parte de Estados Unidos continental y pagará por el aceite.

11. El resto de tus cosas no deseadas

Puedes “reciclar” las pertenencias que ya no quieras en diversas aplicaciones y plataformas y obtener algo a cambio. ThredUp, Swap y Poshmark son aplicaciones populares en las que puedes vender ropa por internet.

ThredUp te enviará una etiqueta de envío gratuita y aplicará créditos por todo lo que vendas a tu propia cuenta, pero no suele ser mucho dinero. Poshmark ofrece mayores pagos potenciales, pero tienes que poner más trabajo para que tus artículos se muevan.

OfferUp es un sitio de segunda mano donde puedes comprar o vender casi cualquier cosa que ya no uses.

Ziffit es otro sitio para vender CDs, dvds, libros y juegos.

Alguien tiene que proporcionar todas esas pelotas de tenis a los cachorros. Hay varios sitios que aceptan pelotas usadas, como Rebote y Reciclaje de Pelotas de Tenis.

Si tienes un montón de tarjetas regalo que no has usado (y probablemente no usarás), puedes venderlas por internet a cambio de dinero. No será por el importe total de la tarjeta, pero es mejor que tenerlas guardadas en el cajón de los trastos viejos. Cardcash te permite publicar tu tarjeta y venderla directamente. Por otro lado, publicas lo que tienes en Clipkard y el sitio te hace directamente una oferta.

Trueque

El dinero en efectivo está bien, pero a veces el trueque es mejor. Hay sitios de trueque para casi todo. Intercambia por casas, libros, ropa y mucho más. Algunos sitios cobran una comisión por participar o por transacciones individuales.

Algunos de los sitios de uso general son Swap Thing y Barter Only.

Donar

Puede que escuches a las emisoras de radio públicas pedirte que dones tus vehículos viejos para desgravarlos. Si no te importa hacer pequeños detalles en tu declaración de impuestos, puedes obtener importantes deducciones donando objetos grandes y no deseados.

Muchas organizaciones sin ánimo de lucro trabajan con empresas que recogen y venden autos, barcos, motocicletas, carritos de golf y otros vehículos. El vehículo se recoge y se vende en una subasta. Una vez vendido, recibes una notificación del importe vendido para tus impuestos. Aunque no es dinero directo, si un año necesitas una gran deducción, esto podría ayudarte.

La colaboradora JoEllen Schilke escribe sobre estrategias para ahorrar dinero y temas de estilo de vida, y Kristen Pope es una antigua colaboradora de Penny Hoarder.